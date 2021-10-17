Mübarek Mevlit Kandili, bu yıl 17 Ekim 2021 Pazar gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Bu noktada, Mevlit Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.
Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Mevlit Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
Mevlit Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
*** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.
Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
"Estağfirullah";
"Sübhànallah";
"Elhamdülillâh";
"Allahu ekber";
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.
Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:
Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.
Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.
Sonra:
1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.
"Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."
2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:
"Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."
3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.
4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.
"Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."
5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.
"La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."
7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."
9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.
Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.
Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.
İslam âlemi için günahların affına vesile olan namaz olarak geçen tesbih namazı 4 rekât olarak kılınır. Tesbih namazında her rekâtta 75 tesbih adeti okunur. Toplamda 4 rekâtta 300 tesbih okunur.
Mevlid Kandili'nde kılınması önerilen tesbih namazına ise şöyle niyet edilir;
"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber."
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
Rükûda 10 kere,
Rükûdan doğrulunca 10 kere,
Secdede 10 kere,
Secdeden doğrulunca 10 kere,
İkinci secde de 10 kere okunur.
Böylece birinci rekât kılınmış olur.
2'nci rekât
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rükû tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2'nci secde tesbihinden sonra;
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Üçüncü rekâta kalkılır
3'üncü rekât
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rükû tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rekâta kalkılır
4'üncü rekât
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rükû tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rekâtta oturulduğunda, Ettehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her rekâtta okunan tesbih adedi 75'tir. Dört rekâtta 300 tesbih okunmuş olur.
Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Bol bol zikir yapmalı, salavat getirilmeli; tövbe ve istiğfarda bulunmalıdırlar.
Hazret-i Peygamber: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.
Seyyidül İstiğfar, tövbe ve istiğfar duasıdır.
Okunuşu: "Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"
Anlamı: Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur.