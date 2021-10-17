Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce kişi ÖGG sınavı saati, sınav süresi, sınav yerleri bilgileri hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda; "ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorusuna yanıt aranırken ÖGG sınav giriş belgesi de belli olmuştu. Belirli aşamalardan geçerek özel güvenlik görevlisi adayı olanlar son olarak temel eğitim sınavına katılacak ve yapılacak değerlendirmeler ile birlikte sonuçlar da netlik kazanacak. Peki; ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve bilgiler.