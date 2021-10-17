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Giriş Tarihi: 17.10.2021 08:45

ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, her yıl belirlenen tarihlerde düzenleniyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar ise “ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?” gibi sorulara yanıt arıyor. Özel Güvenlik 94.Temel Eğitim ve 70.Yenileme Eğitimi Sınavı olarak bilinen ÖGG sınav yerleri de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. İşte 2021 ÖGG sınavına ilişkin bilgiler.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce kişi ÖGG sınavı saati, sınav süresi, sınav yerleri bilgileri hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda; "ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorusuna yanıt aranırken ÖGG sınav giriş belgesi de belli olmuştu. Belirli aşamalardan geçerek özel güvenlik görevlisi adayı olanlar son olarak temel eğitim sınavına katılacak ve yapılacak değerlendirmeler ile birlikte sonuçlar da netlik kazanacak. Peki; ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve bilgiler.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

2021 Sınav takvimine göre Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

ÖGG SINAV YERLERİ

ÖGG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖGNET üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor.

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ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik Görevlisi 2021 ÖGG sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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