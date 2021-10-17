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Giriş Tarihi: 17.10.2021 17:28 Son Güncelleme: 17.10.2021 17:38

Son dakika: Derbide Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Son dakika: Derbide Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Son dakika haberleri: Süper Lig’de 9. Haftada Trabzonspor’un rakibi lider Fenerbahçe. Derbi öncesi Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu. Trabzonspor'da deneyimli yıldız Marek Hamsik, sakatlığı sebebiyle bugünkü maçta forma giyemiyor.

Süper Lig'de derbi heyecanı... 9. hafta maçında Trabzonspor, evinde lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Derbi saat 19:00'da başlayacak ve maçı Ali Şansalan yönetecek.

Maç öncesinde lider olan Fenerbahçe'nin 19 puanı bulunurken, ikinci sırada yer alan Trabzonspor'un ise 18 puanı bulunuyor.

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki 17 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 4B 11M).

-Trabzonspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste üç galibiyeti en son Kasım 2015-Aralık 2016 arasında aldı.

-Süper Lig'de 20 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (9G 11B), daha uzun bir seriyi en son 1995'te yakaladı (26 maç). Bordo-mavililerin o serisi, Aralık 1995'te Fenerbahçe karşısındaki 3-1'lik mağlubiyetle sona ermişti.

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Son dakika: Derbide Trabzonspor’un 11’i belli oldu!
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