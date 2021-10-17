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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:18

Tesbih namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Mübarek Mevlid Kandili’nde Tesbih namazı hangi vakitte kılınır?

Tesbih namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Mübarek Mevlid Kandili’nde Tesbih namazı hangi vakitte kılınır?

Mevlid Kandili’nde ibadet edecek olan müminler tesbih namazı kılınışı bilgilerini merak ediyor. Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan mübarek gecede Müslümanlar dualar ederek, namaz kılarak ve tesbih çekerek ibadetlerini sürdürecek. Buna göre; Tesbih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Mevlid Kandili tesbih namazı hangi vakitte kılınır? İşte Diyanet ile tesbih namazı kılınışı

İslam aleminde manevi anlamda mükafatı büyük olan tesbih namazı kılınışı merak ediliyor. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günlerinde bol bol ibadet edilirken Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, tesbih namazı ne zaman kılınır gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Tesbih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Mevlid Kandili tesbih namazı hangi vakitte kılınır?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19)

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini gecelerin akşam ezanı ile başladığını bildiriyor.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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Tesbih namazı ne zaman ve saat kaçta kılınır? Mübarek Mevlid Kandili’nde Tesbih namazı hangi vakitte kılınır?
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