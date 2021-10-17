Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? TS FB maçı canlı yayın
Giriş Tarihi: 17.10.2021 18:16 Son Güncelleme: 17.10.2021 18:18

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? TS FB maçı canlı yayın

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, şifresiz mi? TS FB maçı canlı yayın

Süper Lig’in 9. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışında lider Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele vermeye hazır olan bordo-mavililerin nefes kesecek mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Merak edilen Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının cevapları ve tüm ilk 11 bilgileri.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda hata yapmamak ve liderliğini pekiştirmek istediği mücadelede bordo-mavililer zirve koltuğuna yerleşmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve ilk 11 detayları şöyle;

  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TS - FB MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

FENERBAHÇE XI: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia



TRABZONSPOR-FENERBAHÇE REKABETİNDE 130. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 127 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe 58 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 48 maçta iki takım 18'er galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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