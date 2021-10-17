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Giriş Tarihi: 17.10.2021 22:41

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

AA
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, derbi maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, karşılaşmada 11'e 11 oynadıkları süre boyunca kendilerinin üstün olduğunu kaydetti.

"HAKEMİN VERDİĞİ KARARLA MAÇ BİTTİ"

"Kalitemizi sahaya yansıttık. Golü bulduk, ikinci golü de bulabilirdik." diyen Pereira, "Ama Kim'in yaptığı iki faulün ikisine de hakem sarı kart gösterdi ve bir kişi eksik kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra defansta organizeydik. Rakip topa sahip oldu ama kendi sahalarında çevirmeye izin verdik. Ama 85. dakikaya kadar. O dakikalarda hakemin vermiş olduğu bir kararla maç bitti. Hakem hakkında yorum yapmak istemiyorum, insanlar zaten yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pereira, Trabzon'a kazanmak için geldiklerini dile getirerek, "Maçtan önce oyuncularımızla yaptığım konuşmalarda da bunu dile getirdim. Beraberlik için gelmedik. Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz. Önümüzde Avrupa maçı var. Bu maç geçmişte kaldı, bir şey değiştiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım." diye konuştu.

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya ise Pereira, "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım." yanıtını verdi.

Pereira, bir soru üzerine, "Maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu." ifadesini kullandı.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
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