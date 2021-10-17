Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Hakem Ali Şansalan ile maç içerisindeki konuşmasıyla ilgili soruya ise Pereira, "Aslında saygısız bir şey yapmadım. Bahsettiğiniz şeyi hatırlamıyorum. Hakeme karşı bir harekette bulunmadım." yanıtını verdi.

Pereira, bir soru üzerine, "Maç yeniden oynansa ilk 11 tercihlerim tam olarak böyle olurdu." ifadesini kullandı.