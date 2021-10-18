Alanya'da gol yağmuru! 22 dakikada 4 gol... (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 14 puanı bulunurken Kayserispor'un ise 11 puanı var. Alanyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
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ALANYASPOR 2-2 KAYSERİSPOR
9' Onur Bulut
14' Efecan
15' Gavranovic
22' Hoseini
İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
Kayserispor: Lung, Carole, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic