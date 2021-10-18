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Giriş Tarihi: 18.10.2021 19:52 Son Güncelleme: 18.10.2021 20:24

Alanya'da gol yağmuru! 22 dakikada 4 gol... (CANLI)

Alanya’da gol yağmuru! 22 dakikada 4 gol... CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Alanyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Bu maç öncesi Alanyaspor'un 14 puanı bulunurken Kayserispor'un ise 11 puanı var. Alanyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR | CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

ALANYASPOR 2-2 KAYSERİSPOR

9' Onur Bulut

14' Efecan

15' Gavranovic

22' Hoseini

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Kayserispor: Lung, Carole, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic

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Alanya'da gol yağmuru! 22 dakikada 4 gol... (CANLI)
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