Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'NIN PRENSİ İÇİN GALATASARAY İDDİASI!

Dün akşam Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe'de hakem Ali Şansalan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Hem Başkan Ali Koç, hem de kaptanlar Mesut Özil ve Altay Bayındır hakeme tepki gösterdi.