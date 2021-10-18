Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray, şimdiden gelecek sezonun transfer planlamalarına başladı. Galatasaray, Vitor Pereira ile çıkış yakalayan genç yıldız ile ilgileniyor. A Spor'un haberine göre Galatasaray, sezon sonu devreye girecek!
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'NIN PRENSİ İÇİN GALATASARAY İDDİASI!
Dün akşam Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe'de hakem Ali Şansalan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Hem Başkan Ali Koç, hem de kaptanlar Mesut Özil ve Altay Bayındır hakeme tepki gösterdi.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Özellikle Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte takımdaki yerini garanti altına alan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
A Spor'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor. Ferdi ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme sezon sonunda sona eriyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlamıştı.
Galatasaray'ın devre arasında da transferlerine devam etmesi bekleniyor. Sezon başında Cicaldau, Van Aanholt, Morutan, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Halil Dervişoğlu gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar bu oyuncuların performansından memnun kaldı.
Süper Lig'deki Kayserispor maçında süre alan Gustavo Assunçao dün de Konyaspor karşısında ikinci yarı oyuna girdi.
Gustavo Assunçao'nun performansı hem taraftar hem de Fatih Terim tarafından beğenilmedi. Özgüvensiz pas tercihleriyle dikkat çeken Assunçao ile yollar devre arasında ayrılabilir.
ASSUNÇAO YERİNE ELNENY!
Famalicao takımından kiralanan Gustavo Assunçao yerine Mohamed Elneny'nin transfer edilmesi bekleniyor.
Daha önce ligimizde Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny, Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Elneny ve kulübü Arsenal ile yaz transfer döneminde de görüşülmüş fakat bu transfer yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmemişti.
Burak Elmas yönetiminin devre arasında Elneny'yi transfer etmesi bekleniyor, ayrıca yerli bir kaleci daha takıma katılacak.
Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ın Muslera'nın alternatifi olması bekleniyor.