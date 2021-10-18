Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira'nın prensiydi...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:53 Son Güncelleme: 18.10.2021 14:10

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira'nın prensiydi...

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda Fatih Terim, Gustavo Assunçao'nun performansından memnun değil. Devre arasında bir 6 numara transferinin yapılması bekleniyor. Son dakika haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin genç yıldızına kancayı attı. Vitor Pereira'nın prensi sezon sonu sarı kırmızılı formayı giyebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray, şimdiden gelecek sezonun transfer planlamalarına başladı. Galatasaray, Vitor Pereira ile çıkış yakalayan genç yıldız ile ilgileniyor. A Spor'un haberine göre Galatasaray, sezon sonu devreye girecek!

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'NIN PRENSİ İÇİN GALATASARAY İDDİASI!

Dün akşam Trabzonspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe'de hakem Ali Şansalan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Hem Başkan Ali Koç, hem de kaptanlar Mesut Özil ve Altay Bayındır hakeme tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Özellikle Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte takımdaki yerini garanti altına alan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

A Spor'un aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor. Ferdi ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme sezon sonunda sona eriyor.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Galatasaray yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle temasa geçtiği de iddialar arasında.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Galatasaray'ın devre arasında da transferlerine devam etmesi bekleniyor. Sezon başında Cicaldau, Van Aanholt, Morutan, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Halil Dervişoğlu gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar bu oyuncuların performansından memnun kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Süper Lig'deki Kayserispor maçında süre alan Gustavo Assunçao dün de Konyaspor karşısında ikinci yarı oyuna girdi.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Gustavo Assunçao'nun performansı hem taraftar hem de Fatih Terim tarafından beğenilmedi. Özgüvensiz pas tercihleriyle dikkat çeken Assunçao ile yollar devre arasında ayrılabilir.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

ASSUNÇAO YERİNE ELNENY!

Famalicao takımından kiralanan Gustavo Assunçao yerine Mohamed Elneny'nin transfer edilmesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Daha önce ligimizde Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny, Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Elneny ve kulübü Arsenal ile yaz transfer döneminde de görüşülmüş fakat bu transfer yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmemişti.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Burak Elmas yönetiminin devre arasında Elneny'yi transfer etmesi bekleniyor, ayrıca yerli bir kaleci daha takıma katılacak.

Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira’nın prensiydi...

Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ın Muslera'nın alternatifi olması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira'nın prensiydi...
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