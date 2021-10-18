Trabzonspor’da sakatlık şoku yaşanıyor! Nwakaeme ve Bruno Peres...

Süper Lig'de 9. haftada derbi maçında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Hamsik'ten yoksun olan Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı ve 21 puanla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe 23. dakikada Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesinden sonra maçı 10 kişi tamamladı.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU: BRUNO PERES GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Dün oynanan maçta sakatlanarak kenara gelen Nwakaeme ve Bruno Peres'in sakatlıkları merak ediliyordu. Trabzonspor'dan iki oyuncu hakkına sakatlık açıklaması yapıldı. Bruno Peres, sakatlık sonrası yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamamıştı.
Trabzonspor'un açıklaması: "Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır"