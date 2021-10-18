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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:52 Son Güncelleme: 18.10.2021 14:04

Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor! Nwakaeme ve Bruno Peres...

Trabzonspor’da sakatlık şoku yaşanıyor! Nwakaeme ve Bruno Peres...

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde kazanan 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Trabzonspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme ve Bruno Peres hakkında sakatlık açıklaması yapıldı. Oyuncuların sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak ediliyor. İşte sakatlık açıklaması...

Süper Lig'de 9. haftada derbi maçında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Hamsik'ten yoksun olan Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı ve 21 puanla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe 23. dakikada Kim Min-Jae'nin kırmızı kart görmesinden sonra maçı 10 kişi tamamladı.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU: BRUNO PERES GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Dün oynanan maçta sakatlanarak kenara gelen Nwakaeme ve Bruno Peres'in sakatlıkları merak ediliyordu. Trabzonspor'dan iki oyuncu hakkına sakatlık açıklaması yapıldı. Bruno Peres, sakatlık sonrası yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamamıştı.

Trabzonspor'un açıklaması: "Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır"

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Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor! Nwakaeme ve Bruno Peres...
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