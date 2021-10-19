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Giriş Tarihi: 19.10.2021

10’un yeri zirve!

UĞUR ÇEM
10’un yeri zirve!

Yunan yıldız, Avrupa’nın 15 büyük liginin alındığı değerlendirmede skora en çok katkı veren orta saha oyuncusu oldu. Trabzon gibi kendini de liderliğe taşıdı

Trabzonspor formasıyla bu sezon harika işlere imza atan Anastasios Bakasetas, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Fırtına'nın, F.Bahçe'yi mağlup ettiği karşılaşmaya dublesiyle damgasını vuran Yunan yıldız, takımını zirveye taşırken ligin de en golcü ismi olmayı başardı. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in yanında Avrupa'nın da en çok skora katkı yapan futbolcusu oldu. 15 ligin baz alındığı değerlendirmede, 10 gollük (7 gol, 3 asist) verim sağlayan 'Çilingir' lakaplı oyuncu, 250 orta saha arasından İnter'den Nicolo Barella (1 gol, 6 asist) ve Bayern Münih'li Joshua Kimmich (3 gol, 4 asist) gibi yıldızları geride bırakıp adını zirveye yazdırdı. Takımının aldığı 21 puanın 16'sına direkt etki eden Bakasetas, 7 golünün 6'sını sol ayağıyla, birini de kafasıyla filelerle buluşturdu. Ceza sahasından 4 gol bulan yıldız oyuncu, 3 kez de uzaktan kalecileri avladı.

FENERBAHÇE'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ!
Geçtiğimiz sezonun başında Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye ısrarla istediği Bakasetas, Alanyaspor ile F.Bahçe anlaşamayınca kulübünde kalmıştı. Sonrasında ise Trabzonspor devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Yunan yıldızı kadrosuna kattı.

TRABZON'DA BAYRAM VAR
Trabzon yerel basınında galibiyet coşkusu vardı. Günebakış, "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, Karadeniz gazetesi, "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi" ifadelerini kullandı.

AVCI'NIN ALTIN DÖNEMİ
Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin en yüksek puan ortalamasını Trabzonspor'da (2.10) tutturdu. Deneyimli hoca Başakşehir'de 1.66, Beşiktaş'ta ise 1.67'lik ortalamayla mücadele etti.

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