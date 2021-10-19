Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz mi ve hangi kanalda?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar, Portekiz ekibi Lizbon ile kozlarını kendi sahasında paylaşacak. Her iki ekip de 0 puanda bulunurken temsilcimiz Beşiktaş, rakibini devirerek gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Bu noktada, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacak. BJK maçı, tribündeki binlerce taraftarın yanı sıra ekranları başındaki milyonlar tarafından da canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
İşte, BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati;
BEŞİKTAŞ | Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
S.LIZBON | Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia
Bu akşam Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.
Mücadele, Exxen'den şifreli olarak ekranlara gelecek.
Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.
Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.
Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.