Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz mi ve hangi kanalda?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar, Portekiz ekibi Lizbon ile kozlarını kendi sahasında paylaşacak. Her iki ekip de 0 puanda bulunurken temsilcimiz Beşiktaş, rakibini devirerek gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Bu noktada, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacak. BJK maçı, tribündeki binlerce taraftarın yanı sıra ekranları başındaki milyonlar tarafından da canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

İşte, BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati;