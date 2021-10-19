Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz mi ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:16

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz mi ve hangi kanalda?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz mi ve hangi kanalda?

Haydi Beşiktaş! Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Bu noktada, Beşiktaş Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Her iki takımın da grupta 0 puanı bulunurken Siyah-Beyazlılar, rakibini kendi sahasında devirerek 3 puanı cebine koymak istiyor. Edinilen bilgiye göre, BJK Sporting Lizbon maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Beşiktaş Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3. sırada bulunan Siyah-Beyazlılar, Portekiz ekibi Lizbon ile kozlarını kendi sahasında paylaşacak. Her iki ekip de 0 puanda bulunurken temsilcimiz Beşiktaş, rakibini devirerek gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. Bu noktada, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi.

BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacak. BJK maçı, tribündeki binlerce taraftarın yanı sıra ekranları başındaki milyonlar tarafından da canlı olarak takip edilecek. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

İşte, BJK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati;

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ | Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

S.LIZBON | Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia

BEŞİKTAŞ LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Mücadele, Exxen'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı.

Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika haberleri... Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu güncel personel alımı bilgileri
Özdemir Bayraktar'a veda... O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime geçilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Fahiş fiyatta son dakika haberi: Paketlenmiş zam oyunu deşifre oldu!
Son dakika haberler: Galatasaray maçı için flaş sözler "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Lizbon maçı şifresiz mi ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA