Bugün TV’de ne var? 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Salı akşamı yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar arasında karar veremeyenler tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunurken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı merak ediliyor. İşte 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
22:45 Yargı
02:15 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:30 İçimizden Biri (Final)
01:00 Yalancı
03:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)