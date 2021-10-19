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Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:50

Bugün TV’de ne var? 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Bugün TV’de ne var? 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer buluyor. Salı akşamı birbirinden iddialı diziler kanalların farklı yayın akışlarında bulunurken aksiyon türündeki filmlerde izleyiciyle buluşacak. 19 Ekim akşamı Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 7, TRT1 Masumlar Apartmanı, Show TV’de İçimizden Biri yayınlanacak. Peki Bugün TV’de ne var? 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi ve tüm detaylar…

Salı akşamı yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar arasında karar veremeyenler tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Her gün kanallarda farklı yapımlar bulunurken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı merak ediliyor. İşte 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

BUGÜN TV'DE NE VAR? 19 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aman Reis Duymasın (Yerli Sinema)

22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

01:15 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)

22:45 Yargı

02:15 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:30 İçimizden Biri (Final)

01:00 Yalancı

03:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Masumlar Apartmanı

13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)

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Bugün TV’de ne var? 19 Ekim 2021 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 tv yayın akışı listesi
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