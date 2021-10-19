Yedinci sezonuyla ekranlara dönecek olan EDHO yeni sezon izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Heyecan ve aksiyonu bir arada barındıran yapım 199.bölümüyle sezon finali yapmıştı. Birçok dizi Eylül ayında yeni sezonlarına başlarken EDHO'nun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? 19 Ekim 2021 ATV yayın akışı
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayının sonu veya Kasım ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aman Reis Duymasın
22:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.