Yedinci sezonuyla ekranlara dönecek olan EDHO yeni sezon izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Heyecan ve aksiyonu bir arada barındıran yapım 199.bölümüyle sezon finali yapmıştı. Birçok dizi Eylül ayında yeni sezonlarına başlarken EDHO'nun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? 19 Ekim 2021 ATV yayın akışı