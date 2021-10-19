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Giriş Tarihi: 19.10.2021 21:12 Son Güncelleme: 19.10.2021 21:53

Son dakika: Sebastian Coates ilk gollerini Beşiktaş'a attı! Uruguaylı stoper maça damga vurdu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Sebastian Coates ilk gollerini Beşiktaş’a attı! Uruguaylı stoper maça damga vurdu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Sporting, Sebastian Coates ve Pablo Sarabia'nın attığı gollerle 3-1 önde tamamladı. Karşılaşmayı Sporting 4-1 kazanırken 2 gol atan Coates kariyerinde bir ilki yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Sporting 3-1 önde tamamladı. Portekiz ekibinin ilk 2 golünü 15 ve 27'de kafayla atan Sebastian Coates, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi gollerini Beşiktaş'a karşı atmış oldu.

Karşılaşmayı Sporting, 4-1 kazandı. Portekiz ekibinin son golünü ise 89'da Paulinho attı.

Sporting'in diğer golünü ise 44'te Pablo Sarabia atarken Beşiktaş'ın golünü ise 24'te Cyle Larin kaydetti.

26 yaşındaki Kanadalı yıldız, Larin de kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Siyah-beyazlıların, ayrıca 45+1'de Alex Teixeira ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

12. MAÇINDA İLK GOLLERİNİ ATTI!

Beşiktaş'a 2 gol atan 31 yaşındaki Uruguaylı stoper Sebastian Coates, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 12 maçta ilk gollerini kaydetti.

Coates, bu sezon Sporting formasıyla 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

Beşiktaş taraftarı devre arasında futbolcuları alkışlayarak gönderdi!

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Son dakika: Sebastian Coates ilk gollerini Beşiktaş'a attı! Uruguaylı stoper maça damga vurdu
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