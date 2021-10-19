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Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:57 Son Güncelleme: 19.10.2021 20:01

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Royal Antwerp maçı seyircisiz oynanacak...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi! Royal Antwerp maçı seyircisiz oynanacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması seyircisiz oynanacak. UEFA'nın aldığı karar göre Belçika'daki maçta bilet satışı olmayacak, karşılaşma taraftar olmadan oynanacak.

Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasına göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Royal Antwerp maçına taraftar alınmayacak. Taraftar yasağı İstanbul'daki maçta değil, Belçika'daki maçta geçerli olacak. Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi internet sitesinden bilgilendirme açıklaması paylaştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI!

'UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Royal Antwerp maçı seyircisiz oynanacak...
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