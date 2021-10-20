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Giriş Tarihi: 20.10.2021 08:45 Son Güncelleme: 20.10.2021 08:48

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan aynı tarife!

YASEMİN DÖNGEL YASEMİN DÖNGEL
Fenerbahçe’de Vitor Pereira’dan aynı tarife!

Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ilk dönemini tekrarlıyor. 2015-16’da 9. haftayı 18 puan ve averajla 3. tamamlayan Portekizli, bu sezon 19 puan ve averajla 3. sırada. Gol sayısı düştü (14/13), yediği gol sayısı (9) ise aynı...

Fenerbahçe yönetimi uzun süren arayışlar sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturtmuş, Portekizli hoca, "Yarım kalan işi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak iki sezonun ilk 9 haftası karşılaştırıldığında arada büyük bir fark yok.

2015-16 sezonunda 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplamış, 22 puanlı lider Beşiktaş ve 18 puanlı Galatasaray'ın ardından averajla 3. sırada yer almıştı.

Pereira'nın Fenerbahçe'si 14 gol atmış, 7 gol yemişti. Kanarya ilk 9 haftada iki derbi oynamış, Beşiktaş'a 3-2 yenilirken G.Saray ile 1-1 berabere kalmıştı.

İLK SEZONUNU 2. SIRADA BİTİRMİŞTİ
Bu sezona bakıldığında Kanarya, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı, 9. haftayı 21 puanlı lider Trabzonspor'un ardından averajla 3. sırada tamamladı. Hatayspor artı 7 gol averajıyla F.Bahçe'yi geçti.

Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 13 gol atıp, 9 gol yedi. Pereira ilk döneminde 3, 4 ve 5. haftayı lider kapatmış, 13. haftada yeniden zirveye çıkmıştı.

Ancak 14. haftada koltuğu verdiği Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar geçemeyip, 74 puanla liderin 5 puan gerisinde ikinci olmuştu. En yakın takipçisi 3. Konyaspor'a ise 8 puan fark atmıştı.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan aynı tarife!
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