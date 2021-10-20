Kartal dibe vurdu

Maçın skorunu savunmada yapılan hatalar belirledi… Portekiz ekibi Coates (2), Sarabia (penaltı) ve Paulinho ile siyah-beyazlılara ağır bir yenilgi tattırdı. Tek sayı Larin’den gelirken Batshuayi’nin 1, rakibin ise 2 topu direkten döndü
Beşiktaş bu sonuçla G.Saray derbisi öncesi moral açısından da çöktü Sporting karşısında baskılı başlayan siyah-beyazlılar, Ghezzal kanadını sık sık kullanırken merkezden Pjanic'in organizasyonuyla hareket etti. Gecenin olayı kornerler oldu. Sporting'in 15'tebulduğu gole, Beşiktaş 24'te yanıt verdiancak sevinci kısa sürdü. Coates ilk golde attığının birebir kopyasını ikinci kez Beşiktaş ağlarına gönderdi. Bu dakikadan sonra risk alan Beşiktaş, savunmada derin boşlukları rakibine bıraktı. Penaltı golüyle farkı açan Sporting'e Beşiktaşyanıt veremedi.Duran toplarda yapılan savunma hatası tabelayı belirledi. İkinci yarı oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş, özellikle Batshuayi'nin bitiricilik noktasında yaşadığı sıkıntıdan dolayı ikinci golü bir türlü bulamadı. Sergen Yalçın'ın oyunamüdahaleleri de sonuç getirmedi ve Beşiktaş,3'te 0 çekmiş oldu. Derbi öncesi arananmotivasyon da bulunamadı.
HARIKA VURUŞ OFSAYTA TAKILDI
45+1'de Welinton'ın savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun çok az bir farkla ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Alex'in müthiş aşırtmasına da yazık oldu.
ERSİN YEDİĞİNDEN FAZLASINI KURTARDI
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün akşam kalesine isabet eden 9 topun 5'ini çıkarırken 4'ünde gole engel olamadı. Son golde ise Paulinho'ya önde yakalanarak, belki de kurtarabileceği meşin yuvarlağı ağlarında gördü.