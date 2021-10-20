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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Kartal dibe vurdu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal dibe vurdu

Maçın skorunu savunmada yapılan hatalar belirledi… Portekiz ekibi Coates (2), Sarabia (penaltı) ve Paulinho ile siyah-beyazlılara ağır bir yenilgi tattırdı. Tek sayı Larin’den gelirken Batshuayi’nin 1, rakibin ise 2 topu direkten döndü

Beşiktaş bu sonuçla G.Saray derbisi öncesi moral açısından da çöktü
Sporting karşısında baskılı başlayan siyah-beyazlılar, Ghezzal kanadını sık sık kullanırken merkezden Pjanic'in organizasyonuyla hareket etti. Gecenin olayı kornerler oldu. Sporting'in 15'te bulduğu gole, Beşiktaş 24'te yanıt verdi ancak sevinci kısa sürdü. Coates ilk golde attığının birebir kopyasını ikinci kez Beşiktaş ağlarına gönderdi. Bu dakikadan sonra risk alan Beşiktaş, savunmada derin boşlukları rakibine bıraktı. Penaltı golüyle farkı açan Sporting'e Beşiktaş yanıt veremedi. Duran toplarda yapılan savunma hatası tabelayı belirledi. İkinci yarı oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş, özellikle Batshuayi'nin bitiricilik noktasında yaşadığı sıkıntıdan dolayı ikinci golü bir türlü bulamadı. Sergen Yalçın'ın oyuna müdahaleleri de sonuç getirmedi ve Beşiktaş, 3'te 0 çekmiş oldu. Derbi öncesi aranan motivasyon da bulunamadı.

HARIKA VURUŞ OFSAYTA TAKILDI
45+1'de Welinton'ın savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun çok az bir farkla ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Alex'in müthiş aşırtmasına da yazık oldu.

ERSİN YEDİĞİNDEN FAZLASINI KURTARDI
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün akşam kalesine isabet eden 9 topun 5'ini çıkarırken 4'ünde gole engel olamadı. Son golde ise Paulinho'ya önde yakalanarak, belki de kurtarabileceği meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

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Kartal dibe vurdu
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