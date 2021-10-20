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Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:23

Samsunspor'da yeni teknik direktör Fuat Çapa oldu! Bir sezonluk anlaşma...

Samsunspor’da yeni teknik direktör Fuat Çapa oldu! Bir sezonluk anlaşma...

Bu sezon TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Daha önce Hatayspor, Erzurumspor ve Gaziantep FK gibi takımları Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak ile Samsunspor uyumu yakalayamadı. Samsunspor, göreve Fuat Çapa'yı getirdi.

Geçen sezon Süper Lig şansını son anlarda yitiren Samsunspor, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Yasin Öztekin ve Mehmet Akyüz gibi önemli futbolcuları bulunan Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Samsunspor resmi sosyal medya hesaplarından da açıklama geldi.

SAMSUNSPOR'DA FUAT ÇAPA DÖNEMİ!

İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama...

'Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fuat Çapa ile, 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

Teknik direktörümüz Fuat Çapa, Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Bilen ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, bugün 18.30 uçağıyla İstanbul'dan Samsun'a gelecektir. Yarın sabah 11:00'de Nuri Asan Tesisleri'ne tanışma toplantısı gerçekleştirilecek ve teknik direktörümüz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.'

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Samsunspor'da yeni teknik direktör Fuat Çapa oldu! Bir sezonluk anlaşma...
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