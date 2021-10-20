Samsunspor’da yeni teknik direktör Fuat Çapa oldu! Bir sezonluk anlaşma...

Geçen sezon Süper Lig şansını son anlarda yitiren Samsunspor, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Yasin Öztekin ve Mehmet Akyüz gibi önemli futbolcuları bulunan Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Samsunspor resmi sosyal medya hesaplarından da açıklama geldi.

SAMSUNSPOR'DA FUAT ÇAPA DÖNEMİ!

İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama...

'Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fuat Çapa ile, 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

Teknik direktörümüz Fuat Çapa, Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel Bilen ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, bugün 18.30 uçağıyla İstanbul'dan Samsun'a gelecektir. Yarın sabah 11:00'de Nuri Asan Tesisleri'ne tanışma toplantısı gerçekleştirilecek ve teknik direktörümüz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.'