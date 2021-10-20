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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Şansımız kalmadı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Şansımız kalmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan farklı mağlubiyet sonrası acı itiraf: “Oyunla ilgili üzüntüm yok, skordan dolayı üzgünüm. Hataların cezası çok çabuk kesiliyor. Bundan sonra şansımız olduğunu zannetmiyorum. Avrupa Ligi olabilir, onu kovalayacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rakibin şans golleri ile kazanan taraf olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi seviyesi için kolay goller yediklerini belirten Yalçın, "Oyundan dolayı üzüntüm yok. Skordan dolayı üzgünüm. 4-1'lik oyun olmadı. Mücadele ettik, ofansif oynamaya çalıştık. Böyle bir kulvarda 3 kornerden 3 gol yedik... Yapılan hataların cezası çok çabuk kesilebiliyor. Oyunculardan da oyundan da memnunum. Bu kadar basit golleri bu seviyede yemek oyuncuları demoralize ediyor. Kalecinin kafasına çarpıp çıkan top var ya, yüzyılda bir gelir herhalde. Bahaneler üretecek değilim ama 4-1 çok gerçekçi skor değil. Bundan sonra şansımız olduğunu zannetmiyorum. Belki Avrupa Ligi şansımız olur, onu kovalayacağız" dedi.

O ANCAK RUGBYDE GOL OLUR
Bu maça kadar kornerden gol yemediklerini belirten Sergen Yalçın'a bir basın mensubu, Adana Demirspor karşılaşmasını hatırlattı. Yalçın da o gol için "Adana Demirspor maçında yediğimiz gol fauldü. Ancak rugbyde olur o, futbolda değil" yanıtını verdi.

PJANİC 3 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Miralem Pjanic 3 maç sonra yeniden forma buldu. Kaleyi Ersin'e emanet eden Sergen Yalçın, sol bekte de Rıdvan yerine N'Sakala'yı kullandı.

KARA DUVAR ÖRDÜLER
Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta takımlarına büyük destek verdi… Kapasiteye göre satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükenirken tribünlerde 20 bin kişi vardı. Ayrıca kale arkası bölümde 'Kara Duvar' projesi kapsamında büyük ölçüde siyah forma giyen Beşiktaş taraftarlarına yönetim de eşlik etti. Beyaz koltuklar siyah örtüyle kapatıldı ve tek renk sağlandı

GENÇLER DE KAYIPLARDA
UEFA Gençlik Ligi C grubu 3. maçında siyah-beyazlıların U19 takımı da Sporting'e 3-1 yenildi. Okan Ağrap'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golü Emirhan Delibaş'tan geldi. Kartal 3 maçta puan alamadı.

MAÇTAN ÖNCE SQUİD GAME!
Son dönemin popüler dizilerinden Squid Game'in kırmızı ışık-yeşil ışık oyunu sahalara kadar indi. Beşiktaş'ın yedek futbolcuları futbola uyarladıkları bu oyunu ısınma sırasında topla birbirlerini şaşırtmaya çalışarak oynadı.

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