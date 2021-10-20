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Giriş Tarihi: 20.10.2021 22:52 Son Güncelleme: 21.10.2021 00:10

Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi

Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral’in golü Atalanta’ya yetmedi

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester United, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-2 yenerek müthiş bir dönüşe imza attı. Atalanta'nın ikinci golünü milli futbolcu Merih Demiral kaydetti.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester United, Atalanta'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan ev sahibi Manchester United, ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 53'te Rashford, 75'te Maguire ve 81'de Ronaldo kaydetti.

Atalanta'nın gollerini ise 15'te Pasalic ve 28'de milli futbolcu Mergih Demiral attı.

Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester United liderliğe yükseldi. 4 puanda kalan Atalanta ise 3. sırada yer aldı.

MERİH'TEN DEFANSTA HARİKA PERFORMANS!

Merih, Juventus'tan eski takım arkadaşı olan Ronaldo'ya karşı harika bir performans ortaya koyarken defanstaki oyunuyla büyük alkış topladı.

Ronaldo ile sık sık karşı karşıya gelen Merih Demiral, Manchester United ataklarına izin vermedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK GOLÜ!

23 yaşındaki milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 9. maçında ilk golünü kaydetti.

MERİH İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI!

Merih Demiral, ikinci yarının başında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerini Matteo Lovato'ya bıraktı.

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Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
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