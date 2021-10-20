TFF, Kulüpler Birliği ve MHK toplanıyor! Hakem sorunları için çare bulundu

HAKEM NOTLARI GİZLİ TUTULMAYACAK

Hakemlerin eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları MHK'nin bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle birlikte açıklanacak.