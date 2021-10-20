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Giriş Tarihi: 20.10.2021 13:39 Son Güncelleme: 20.10.2021 13:39

Zenit Juventus maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zenit Juventus maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Zenit Juventus maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zenit Juventus maçı saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. maçında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Zenit ile yeşil sahada bir araya gelecek. Zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçmesi beklenen mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler “Zenit Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Zenit Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. karşılaşmasında Zenit ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek kıyasıya mücadeleye tanık olmak isteyen sporseverler "Zenit Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ZENİT JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi Zenit Juventus maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler şöyle;



Şampiyonlar Ligi Zenit - Juventus maçında ilk düdük 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da çalacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.


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Zenit Juventus maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zenit Juventus maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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