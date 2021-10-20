Zenit Juventus maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Zenit Juventus maçı saat kaçta, şifresiz mi?

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. karşılaşmasında Zenit ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi izlemek kıyasıya mücadeleye tanık olmak isteyen sporseverler "Zenit Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Devler Ligi Zenit Juventus maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler şöyle;
Şampiyonlar Ligi Zenit - Juventus maçında ilk düdük 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da çalacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.
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