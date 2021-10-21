21 Ekim elektrik kesintisi listesi! Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

İstanbul'da elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan pek çok vatandaş elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta gelir sorusuyla araştırma yapıyor. Megakentte elektrik dağıtımından sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı üzerinden kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler öğreniliyor. İşte her gün güncel olarak yayınlanan 21 Ekim elektrik kesintisi listesi ile güncel kesintiler ve kesintilerin biteceği saatler!
21 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 7823725
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ALPARSLAN TÜRKEŞ, ESENLER, HİTİT, MEVLANA, OMURTAK, ŞAHİNER sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818535
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSTİKLAL mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823655
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALYAPRAK, ÖZGÜ sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823204
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk / TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, RASİM AĞA, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823638
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah FATİH sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, BİBERİYE , HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI , ZİYADE, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAMLI, NERGİS, NEŞE, OKUL YOLU, PAPATYA, PELİKAN, PELİN, PETEK, PINAR, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SALKIM, SARDUNYA, SA bölgelerinde 21/10/2021 09:15:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7816527
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah GAZİLER sk bölgelerinde 21/10/2021 09:30:00 - 21/10/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823889
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 21/10/2021 11:30:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7816336
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 21/10/2021 12:00:00 - 21/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7816531
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah EMEKTAR, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, OKUL, SULTAN HAMİD, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 21/10/2021 12:30:00 - 21/10/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823726
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, EVREN, KIŞLA, OMURTAK, YAR, YENİLİK, ÖZVERİ sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 7817177
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MERCAN, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, YELPAZE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7818488
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817217
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ELİFOĞLU, GAMZE, GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817179
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 7819807
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah GÜLDESTE, GÜNAY, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/10/2021 01:00:00 - 21/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823214
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALPTEKİN, CELALİ, CEYHAN, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, KADIRGA, MURATPAŞA, SUADİYE, ÇINARCIK, ÖZLEM, İNCİ sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819860
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BÜLENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7819806
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk / MERKEZ mah AKEL ÇIKMAZI, BAHTİYAR, CEYLAN, DEREÜSTÜ, DOST, DİLRUBA ÇIKMAZI, ECE, GÜZELYURT, HİMMET, KAĞITHANE, LİMON, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 7484338
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET sk / BÜLBÜL mah KURTULDU, SAKIZ AĞACI sk / HÜSEYİNAĞA mah BALO, BÜYÜK BAYRAM, DUDU ODALARI, EKREM TUR, HALAS, HAMALBAŞI, KAMER HATUN, KAMERİYE, KÜÇÜK BAYRAM, NEVİZADE, SAHNE, SOLAKZADE, TARLABAŞI, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah BALIK, DARACIK, HAMALBAŞI, KAMER HATUN, TARLABAŞI sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah İNCE KAŞ sk / ÇATMA MESCİT mah HAYRATÇI sk / ŞEHİT MUHTAR mah SÜSLÜ SAKSI sk bölgelerinde 21/10/2021 00:00:00 - 21/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823817
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KALAYCI BAHÇE, TAŞKESEN, ÇAKIRKEYF sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7798304
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah SAKIZLI BOSTAN, TAŞKESEN, ÇAKIRKEYF sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823818
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah HACI ŞABAN CAMİ, KALAYCI BAHÇE, TAŞKESEN, TENEKECİ, ŞATAFATLI sk bölgelerinde 21/10/2021 11:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823823
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, TAHİR ZÜMRE, VİRAN sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7823824
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ERGANUH, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ sk bölgelerinde 21/10/2021 15:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
21 EKİM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
21 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ