21 Ekim elektrik kesintisi listesi! Elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza kesinti sorgulama ekranı

NO: 7816527

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah GAZİLER sk bölgelerinde 21/10/2021 09:30:00 - 21/10/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823889

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 21/10/2021 11:30:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816336

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 21/10/2021 12:00:00 - 21/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816531

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah EMEKTAR, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, OKUL, SULTAN HAMİD, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 21/10/2021 12:30:00 - 21/10/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823726

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, EVREN, KIŞLA, OMURTAK, YAR, YENİLİK, ÖZVERİ sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7817177

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MERCAN, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, YELPAZE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818488

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817217

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ELİFOĞLU, GAMZE, GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 21/10/2021 09:00:00 - 21/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817179

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7819807

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah GÜLDESTE, GÜNAY, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/10/2021 01:00:00 - 21/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7823214

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALPTEKİN, CELALİ, CEYHAN, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, KADIRGA, MURATPAŞA, SUADİYE, ÇINARCIK, ÖZLEM, İNCİ sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819860

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BÜLENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819806

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk / MERKEZ mah AKEL ÇIKMAZI, BAHTİYAR, CEYLAN, DEREÜSTÜ, DOST, DİLRUBA ÇIKMAZI, ECE, GÜZELYURT, HİMMET, KAĞITHANE, LİMON, UĞUR sk / ÇAĞLAYAN mah DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgelerinde 21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.