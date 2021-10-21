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Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:29 Son Güncelleme: 21.10.2021 14:38

Ahmet Ağaoğlu'ndan Serdar Tatlı ve MHK açıklaması: Sıkıntı isimlerde değil, sistemde

DHA
Ahmet Ağaoğlu’ndan Serdar Tatlı ve MHK açıklaması: Sıkıntı isimlerde değil, sistemde

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını değerlendirdi. Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

20 kulübün de Serdar Tatlı'nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini kaydeden Ağaoğlu, "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Problemler; eğitimler, hakem atamaları, gözlemci raporları vb. durumlar. Dün federasyonda da konuştuğumuzda Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Sadece sistemle alakalı problemler vardır. Serdar Tatlı'nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. Dünkü görüşmelerimizin sonucunda, gelecek hafta somut adımların atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Serdar Tatlı ve MHK açıklaması: Sıkıntı isimlerde değil, sistemde
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