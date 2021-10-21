Aslan’ın kozu Mohamed

Lokomotıv Moskova'yı yıkacak planı hazırlayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, golsüz biten Marsilya maçının kadrosundan iki ismi değiştirecek. Sakatlığını atlatan Boey'i Beşiktaş derbisine saklayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ bekte Yedlin'e görev verecek. İleride iseHalil'in yerine MostafaMohamed forma giyecek.Rize ve Konya'nınyanı sıra milli takımındada gol atarakrüzgârı arkasınaalan Mısırlı yıldız,bugün Terim'in sahadakien önemli kozu olacak. Bu arada üçlü orta saha ile oynayacak olan Moskova'ya karşı bu bölgede eksik kalmak istemeyen İmparator, rakibine Berkan, Taylan ve Cicaldau ile karşılık verecek.
Gisdol: Terim'e kurt hoca derler
LOKOMOTIV Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde Fatih Terim'e övgü yağdırdı. Mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Gisdol, "Terim'i tanıyorum, Almanya'da ona 'Kurt hoca' diyorlar. G.Saray'ın oyununda teknik direktör dokunuşu görünüyor. Rakibe sürekli baskı yapıyorlar. Buna çalışıyoruz" dedi.
Melo sürprizi
G.Saray'ın Palmeiras'ta forma giyen eski oyuncusu Felipe Melo için harekete geçtiği belirtildi. Brezilyalı basını, sarı-kırmızılıların 38 yaşındaki ön liberoya 1.5 yıllık kontrat önereceğini yazdı.