Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan’ın kozu Mohamed
Giriş Tarihi: 21.10.2021

Aslan’ın kozu Mohamed

Aslan’ın kozu Mohamed
Lokomotıv Moskova'yı yıkacak planı hazırlayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, golsüz biten Marsilya maçının kadrosundan iki ismi değiştirecek. Sakatlığını atlatan Boey'i Beşiktaş derbisine saklayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ bekte Yedlin'e görev verecek. İleride ise Halil'in yerine Mostafa Mohamed forma giyecek. Rize ve Konya'nın yanı sıra milli takımında da gol atarak rüzgârı arkasına alan Mısırlı yıldız, bugün Terim'in sahadaki en önemli kozu olacak. Bu arada üçlü orta saha ile oynayacak olan Moskova'ya karşı bu bölgede eksik kalmak istemeyen İmparator, rakibine Berkan, Taylan ve Cicaldau ile karşılık verecek.

Gisdol: Terim'e kurt hoca derler
LOKOMOTIV Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde Fatih Terim'e övgü yağdırdı. Mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Gisdol, "Terim'i tanıyorum, Almanya'da ona 'Kurt hoca' diyorlar. G.Saray'ın oyununda teknik direktör dokunuşu görünüyor. Rakibe sürekli baskı yapıyorlar. Buna çalışıyoruz" dedi.

Melo sürprizi
G.Saray'ın Palmeiras'ta forma giyen eski oyuncusu Felipe Melo için harekete geçtiği belirtildi. Brezilyalı basını, sarı-kırmızılıların 38 yaşındaki ön liberoya 1.5 yıllık kontrat önereceğini yazdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
KYK burs başvuruları için duyuru bekleniyor! 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’ın kozu Mohamed
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA