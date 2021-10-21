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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Bahane üretmeye gelmedim

VOLKAN DEMİR
Bahane üretmeye gelmedim

“İyi taraflarımız, kötü taraflarımız vardır. Ben kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemler de hatalarını düzeltmeye çalışmalı”

"Antwerp maçı önemli. Her zaman tutkuyla değil zekanızla da oynamanız gerekir"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Portekizli hoca, "Zaman zaman oyunu kontrol etmeye ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil bazen zekayla da oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapıp 3 puan almak istiyoruz. Sabırlı oynamamız lazım, gol atmak için boşluklar bulmamız lazım. Taktiksel dengemizi kaybetmeden bunları yapmamız gerekiyor" dedi.

FORMASYON HAKKINDA ÇOK FAZLA KONUŞTUM
Taktik dizilimle ilgili soruyu da yanıtlayan Pereira, "Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında gerçekten çok konuştum. Tabii ki saygı duyuyorum ama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Diziliş değil, davranışlardır futbol. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde ofansta ve defansta dengeye sahip olmak önemlidir" şeklinde konuştu.

SEVİYEYİ ARTIRMALIYIZ
3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçındaki hakem yönetimi ile ilgili de açıklamalarda bulunan F.Bahçe teknik direktörü şunları söyledi: "Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. İyi taraflarımız, kötü taraflarımız vardır. Ben kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemler de hatalarını düzeltmeye çalışmalı. Seviyeyi artırmamız gerekiyor. Takvime baktığımızda çok maç oynuyoruz, ara verildiğinde oyuncuların çoğu milli takıma gidiyor. Futbolcuların da dinlenmesi gerekiyor."

FERDİ'DEN MİLLİ ÇIKIŞ: ZOR BİR KARAR
PEREIRA ile birlikte basın toplantısına çıkan F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım tercihi hakkındaki soruyu yanıtladı. Acele etmek istemediğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Üç farklı milli takımı (Türkiye, Hollanda, Kanada) seçme imkânım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek" açıklamasını yaptı.

ESKI DOSTLAR RAKIP OLDU!
BELÇİKA ekibi Antwerp'in kadrosunda tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, bugün şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek. Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu... Bu arada Antwerp''te sakatlığı olan sağ bek Buta ile orta sahada takımın en etkili ismi Nainggolan forma giyemeyecek.

GÜRCAN BİLGİÇ:
Bu maçın ruhu başka
Avrupa Ligi'nde şu ana kadar galibiyeti olmayan F.Bahçe, bugün Antwerp karşısında ne yapar? Ligdeki Trabzon yenilgisinin etkilerini bu karşılaşmada hisseder mi?
Bu maçın ruhu başka. Pazar gününden sonra tribünlerin vereceği tepki önemli. Kazanıp kazanmamanın ötesinde Fenerbahçe taraftarının bir araya gelip takımının arkasında birleşmesi gerekiyor. Bu maçın önceliği budur. Grubun en zayıf takımı Antwerp. İki eski Fenerbahçeli Frey ve Samatta takımın golcüleri. Kadıköy'ü iyi biliyorlar ama sahaya çıkan oyuncuların da son yaşananlardan sonra bir tepki vermesi lazım. Teknik-taktiğin ötesinde, mücadelenin ve inancın öne çıkacağı bir maç seyredeceğiz.

F.Bahçe seçim yapacak
Teknik direktör Pereira nasıl bir kadro ile sahaya çıkmalı?
Genelde rotasyon yapıyor. Bu nedenle ön tarafta 3-4 değişiklik olacağını düşünüyorum. Aslında inandığı takımla devam etmeli. Trabzonspor maçı gösterdi ki artık ritim kazanıyorlar. Daha çok birlikte oynamaları gerekiyor. Bu maç aynı zamanda F.Bahçe'nin Avrupa-Türkiye seçimi konusunda da etkili olacak. Bu yüzden devam etmek istiyorlarsa kazanmaları gerekiyor. Ama 'dinlenme' adı altında sanki istikrarın da önüne geçiliyor.

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Bahane üretmeye gelmedim
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