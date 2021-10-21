Bahane üretmeye gelmedim

“İyi taraflarımız, kötü taraflarımız vardır. Ben kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemler de hatalarını düzeltmeye çalışmalı”
"Antwerp maçı önemli. Her zaman tutkuyla değil zekanızla da oynamanız gerekir" Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Portekizli hoca, "Zaman zaman oyunukontrol etmeye ihtiyacımız var. Herzaman tutkuyla değil bazen zekayla daoynamaya ihtiyacımız var. Elimizdengeleni yapıp 3 puan almak istiyoruz.Sabırlı oynamamız lazım, golatmak için boşluklar bulmamız lazım.Taktiksel dengemizi kaybetmeden bunlarıyapmamız gerekiyor" dedi.
FORMASYON HAKKINDA ÇOK FAZLA KONUŞTUM
Taktik dizilimle ilgili soruyu da yanıtlayan Pereira, "Yine formasyonla ilgilibir soru. Bunun hakkında gerçekten çokkonuştum. Tabii ki saygı duyuyorumama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum.Diziliş değil, davranışlardır futbol.Formasyonlar değişebilir. Saha içindeofansta ve defansta dengeye sahip olmakönemlidir" şeklinde konuştu.
SEVİYEYİ ARTIRMALIYIZ
3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçındaki hakem yönetimi ile ilgili de açıklamalarda bulunan F.Bahçe teknik direktörü şunları söyledi: "Hiçbir şeyibahane olarak göstermiyorum. Türkiye'yebahane göstermeye gelmedim. İyitaraflarımız, kötü taraflarımız vardır.Ben kendimi her geçen gün geliştirmeyeçalışıyorum. Hakemler de hatalarınıdüzeltmeye çalışmalı. Seviyeyi artırmamızgerekiyor. Takvime baktığımızdaçok maç oynuyoruz, ara verildiğindeoyuncuların çoğu milli takımagidiyor. Futbolcuların da dinlenmesigerekiyor."
FERDİ'DEN MİLLİ ÇIKIŞ: ZOR BİR KARAR
PEREIRA ile birlikte basın toplantısına çıkan F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım tercihi hakkındaki soruyu yanıtladı. Acele etmek istemediğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Üç farklı milli takımı (Türkiye, Hollanda, Kanada) seçme imkânım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek" açıklamasını yaptı.
ESKI DOSTLAR RAKIP OLDU!
BELÇİKA ekibi Antwerp'in kadrosunda tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, bugün şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek. Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu... Bu arada Antwerp''te sakatlığı olan sağ bek Buta ile orta sahada takımın en etkili ismi Nainggolan forma giyemeyecek.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Bu maçın ruhu başka
Avrupa Ligi'nde şu ana kadargalibiyeti olmayan F.Bahçe,bugün Antwerp karşısında neyapar? Ligdeki Trabzon yenilgisininetkilerini bu karşılaşmadahisseder mi? Bu maçın ruhu başka. Pazar gününden sonra tribünlerin vereceği tepki önemli. Kazanıp kazanmamanın ötesinde Fenerbahçe taraftarının bir araya gelip takımının arkasında birleşmesi gerekiyor. Bu maçınönceliği budur. Grubun en zayıf takımı Antwerp. İki eski Fenerbahçeli Frey ve Samatta takımın golcüleri. Kadıköy'ü iyi biliyorlar ama sahaya çıkan oyuncuların da son yaşananlardan sonra bir tepki vermesi lazım. Teknik-taktiğin ötesinde, mücadelenin ve inancın öne çıkacağı bir maç seyredeceğiz.
F.Bahçe seçim yapacak
Teknik direktör Pereira nasıl birkadro ile sahaya çıkmalı? Genelde rotasyon yapıyor. Bu nedenleön tarafta 3-4 değişiklik olacağınıdüşünüyorum. Aslında inandığı takımla devametmeli. Trabzonspor maçı gösterdi ki artıkritim kazanıyorlar. Daha çok birlikte oynamalarıgerekiyor. Bu maç aynı zamanda F.Bahçe'ninAvrupa-Türkiye seçimi konusunda da etkiliolacak. Bu yüzden devam etmek istiyorlarsakazanmaları gerekiyor. Ama 'dinlenme' adıaltında sanki istikrarın da önüne geçiliyor.