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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Bal yapmayan arı Batshuayi

Bal yapmayan arı Batshuayi
Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkan Michy Batshuayi, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Bu gollerin 1'i penaltıdan gelirken diğeri de rakip kalecinin topu kendisine çarptırması sonucu oldu. 28 yaşındaki Belçikalı bu süreçte sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Ceza sahası içinden 5 şut çekip, çerçeveyi bulamayan Batshuayi, 5 defa da ofsayta takıldı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 3.7 şut oranıyla takımın zirvesinde yer alırken 0.9 hava topu kazanma oranıyla ancak 9. olabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 3.3 şut ortalamasına rağmen golle buluşamayan Batshuayi'nin hava topu kazanma istatistiği ise 0.7 ile sınırlı kaldı.

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Bal yapmayan arı Batshuayi
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