Son dakika: Beşiktaş Sporting karşısında neyi yanlış yaptı? Galatasaray derbisinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup olduğu geceye damgasını vuran olay, kornerler sonucu yenilen goller oldu. Sporting'in duran toplardaki etkisini dikkate alarak planlarını hazırlayan teknik heyet; ön direkten arkaya doğru yapılan organizasyonlara, ön tarafta kalabalık oyuncu grubu ve adam markajı ile karşılık vermeyi, arka bölümde ise alan savunması uygulamayı hedefliyordu. Ancak oyuncular beklentilerin uzağında kalınca evdeki hesap çarşıya uymadı. Ön direkte tüm toplara rakip kafayı vurdu, arkada da alan savunmasında hatalar peş peşe geldi.
HAVA TOPLARINDA BÜYÜK FARK VARDI
Birbirinin kopyası olan ilk iki golde 1.96 cm boyundaki Sebastian Coates'i kimse savunamazken, penaltı pozisyonunda da boş bırakıldı. Sporting'in üçüncü golünden sonra 1.78 boyundaki Miralem Pjanic, Coates ile eşleşti. İkinci yarı ise Josef de Souza'nın markajına girince Uruguaylı futbolcunun etkisi azaldı.
Sporting, maç boyunca 9 hava topu mücadelesinden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta bu rakam sadece 2 oldu. Portekiz ekibinin tam 8 futbolcusu maç içerisinde en az bir kez hava topu kazanırken, Beşiktaş'ta sadece Cyle Larin ve Miralem Pjanic 1'er kez hava topundan avantajlı çıktı.
SORU: Beşiktaş neden Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamıyor. Sizce başarının reçetesi nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL: GÜCÜ OLMAYAN YILDIZA PRİM TANIMAYACAKSIN
Bu başarısızlık yalnız Beşiktaş'la değil, bütün kulüp takımlarımızla ilgili. Bizim futbolumuzun şu anda en büyük sorunu fiziksel. Günümüz futbolunun istediği yüksek kondisyondan takımlarımız maalesef çok uzak kalıyor. İsmi olan yıldız futbolcular transfer ediliyor ama hem belli bir yaş üzerinde oluyorlar hem de fiziksel kayıpları gündemde oluyor.
Beşiktaş'la ilgili canlı bir örnek vereyim; Pjanic çok özel bir oyuncu ama niye Barcelona takımı bırakıyor? Çünkü Pjanic, en iyi zamanı olan Juventus'taki formundan çok geride. Beşiktaş'ın takım tertibini öğrendiğim anda arkadaşıma telefon açtım "Beşiktaş bir puan dahi alamaz" dedim. Neden? Çünkü tempolu ve sistemi olan bir rakiple oynuyorsun, orta sahada ise Teixeira ve Pjanic fiziki açıdan çok yetersiz.
O zaman rakibin atak girişimlerini olgunlaşmadan nasıl önleyeceksin? İşte bu, maçın kısa özetidir. Bizim genel olarak bütün takımlarımızda olan bu ciddi sıkıntıyı gidermek için tek yol var; gücü olmayan yıldıza prim tanımamak.
İSKENDER GÜNEN: MAÇ ÖNCESİ SPORTİNG İYİ ANALİZ EDİLMEMİŞ
Beşiktaş'ın sahaya çıkan ilk 11'inde 10 yabancısı bulunmasına rağmen Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda üst düzey takımlara karşı başarı gelmiyorsa bu yabancı oyunculara gereksinim var mı? Yıllardır Avrupa kupalarında başarımız var mı? Yüksek ücretli yabancı transferinden dolayı kulüplerimizin içinde bulunduğu mali durumu herkes gözden geçirmeli.
Hedef, Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu ise böylesi yüksek ücretli yabancılara gereksinim olmadığını düşünüyorum. Sporting maçında bu gerçeği bir kez daha gördük.
Bir başka konu ise böylesi üst düzey takımların bulunduğu bir kulvarda birbirinin aynı goller nasıl yenir? Bu da maç öncesi rakip analizinin iyi yapılmadığını gösterir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, hedef günü kurtarmak değil, doğru, akılcı ve de kulübü mali yönden zora sokmayacak takım yapılanmasından geçmekte. Örnek, Sheriff takımı.
MURAT ÖZBOSTAN: 14 PUANDAN SIFIRI GÖRMEK CAN SIKICI!
Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş yönetimi maliyeti çok ağır olan bir takım kurdu. Bu takımın şu an sıfır puanla son sırada olması bir kere hoş bir durum değil.. Beşiktaş tarihinde 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplamış, Türk takımları adına Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip olmuştu. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde bu başarıya imzasını koyan Beşiktaş, attığı 11 golle de rekor kırmıştı.
Tarihte bir kenarda rakamlar dururken ilk 45 dakikada 3 duran toptan kopya goller yemek Beşiktaş'a yakışmadı... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurdu ama takımdaki oyuncular bu lige motive olamamış. Oysa bu takımda Vida, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi, Teixeira, Souza gibi starlar var...
"GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
Takımı tekrar fabrika ayarlarına döndürecek kişi Sergen Yalçın tabii ki.. Sergen hoca da bunu başarır.. Eldeki malzeme çok iyi. Galatasaray maçı çok önemli... 3 puan Beşiktaş'taki tüm olumsuz tabloyu siler. Reçete özetle budur...