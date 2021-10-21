Son dakika: Beşiktaş Sporting karşısında neyi yanlış yaptı? Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'la ilgili canlı bir örnek vereyim; Pjanic çok özel bir oyuncu ama niye Barcelona takımı bırakıyor? Çünkü Pjanic, en iyi zamanı olan Juventus'taki formundan çok geride. Beşiktaş'ın takım tertibini öğrendiğim anda arkadaşıma telefon açtım "Beşiktaş bir puan dahi alamaz" dedim. Neden? Çünkü tempolu ve sistemi olan bir rakiple oynuyorsun, orta sahada ise Teixeira ve Pjanic fiziki açıdan çok yetersiz.