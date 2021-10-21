Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım parası sorgulaması yapıyor. Bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ve aileleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak. Peki Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ekim 2021: E devlet evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 25 Ağustos 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırıldı
Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.
1- Tokat
2- Aksaray
3- Kırklareli
4- Antalya
5- Balıkesir
6- Bolu
7- Samsun
8- Hatay
9- Sakarya
10- İzmir
11- Osmaniye
12- İstanbul
13- Zonguldak
14- Manisa
15- Niğde
16- Mersin
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Konya
20- Diyarbakır
21- Ordu
22- Uşak
23- Aydın
24- Adıyaman
25- Bursa
26- Adana
27- Düzce
28- Çorum
29- Kayseri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Toplam 963 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı.
Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.