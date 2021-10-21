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Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:49 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:10

Fenerbahçeli Valencia'ya durmak yok! Bu sezon sadece 2 kez...

Fenerbahçeli Valencia’ya durmak yok! Bu sezon sadece 2 kez...

Fenerbahçe, bu akşam Kadıköy'de Antwerp'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta ligde alınan Trabzonspor yenilgisi sonrası liderliği rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, Avrupa'da kazanarak moral bulmak istiyor. Grupta 1 puanı bulunan sarı-lacivertliler şansını sürdürmek için galip gelmek zorunda. Fenerbahçe'nin Belçika ekibi karşısındaki en büyük kozu ise Enner Valencia olacak. Ekvadorlu yıldız bu sezon adeta dinlenmeden forma giydi.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, liderliği bordo-mavili takıma kaptırdı. Sarı-lacivertli takımda gözler Avrupa arenasında. Grupta oynadığı ilk 2 maçta 1 puan alabilen Kanarya, bu akşam Antwerp'le karşılaşacak.

Frankfurt ile berabere kalan, Olympiakos'a ise kaybeden sarı-lacivertliler, Belçika ekibini yenerek grupta iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Fenerbahçe'nin bu maçtaki en büyük kozu ise Enner Valencia olacak.

Milli takım için gittiği Ekvador'dan uzun bir yolculuğun ardından dönüp Trabzon'da sahaya çıkan Enner Valencia, bugün Antwerp'e karşı da as kadroda yer alacak.

Bu sezon lig ve Avrupa'da 5 kez ağları havalandırıp 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, ligin ilk haftası ve Avrupa Ligi elemelerindeki bir maç dışında tüm resmi karşılaşmalarda görev yaptı.

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Fenerbahçeli Valencia'ya durmak yok! Bu sezon sadece 2 kez...
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