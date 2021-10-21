Fenerbahçeli Valencia’ya durmak yok! Bu sezon sadece 2 kez...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, liderliği bordo-mavili takıma kaptırdı. Sarı-lacivertli takımda gözler Avrupa arenasında. Grupta oynadığı ilk 2 maçta 1 puan alabilen Kanarya, bu akşam Antwerp'le karşılaşacak.
Frankfurt ile berabere kalan, Olympiakos'a ise kaybeden sarı-lacivertliler, Belçika ekibini yenerek grupta iddialı bir konuma gelmek istiyor.
Milli takım için gittiği Ekvador'dan uzun bir yolculuğun ardından dönüp Trabzon'da sahaya çıkan Enner Valencia, bugün Antwerp'e karşı da as kadroda yer alacak.
Bu sezon lig ve Avrupa'da 5 kez ağları havalandırıp 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, ligin ilk haftası ve Avrupa Ligi elemelerindeki bir maç dışında tüm resmi karşılaşmalarda görev yaptı.