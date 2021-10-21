UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürerken sarı kırmızılı renklere gönül veren ve binlerce futbolsever Lokomotiv Moskova – Galatasaray maçı şifresiz canlı izle ekranına kilitlendi. Bu noktada, Galatasaray maçı canlı yayın izle linki hakkındaki araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Maçın bugün 22:00'da Exxen Tv'de naklen yayınlanacağı biliniyor. İşte Exxen Tv ile Lokomotiv Moskova – Galatasaray maçı canlı yayın ekranı...
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı CANLI izle! UEFA Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı EXXEN canlı yayın izle
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını şifresiz olarak izlemek için EXXEN TV'ye üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında yarın akşam Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Lokomotiv Central Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.