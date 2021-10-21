UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürerken sarı kırmızılı renklere gönül veren ve binlerce futbolsever Lokomotiv Moskova – Galatasaray maçı şifresiz canlı izle ekranına kilitlendi. Bu noktada, Galatasaray maçı canlı yayın izle linki hakkındaki araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Maçın bugün 22:00'da Exxen Tv'de naklen yayınlanacağı biliniyor. İşte Exxen Tv ile Lokomotiv Moskova – Galatasaray maçı canlı yayın ekranı...