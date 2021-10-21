Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na bir talip daha çıktı! Lyon’un ardından...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken, bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, devlerin gözdesi konumunda. Fransızlar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Lyon'un ardından bir talip daha çıktı.