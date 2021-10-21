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Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:17 Son Güncelleme: 21.10.2021 09:18

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na bir talip daha çıktı! Lyon'un ardından...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na bir talip daha çıktı! Lyon’un ardından...

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Geçtiğimiz sezon başlayan form grafiğini sürdüren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Lyon devreye girmişti. Kerem için 8 milyon euro'yu gözden çıkaran Lyon'un ardından bir Fransız ekibi daha devreye girdi. Kerem'i radarına alan bir diğer takım ise Nantes oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken, bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, devlerin gözdesi konumunda. Fransızlar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Lyon'un ardından bir talip daha çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezonun en dikkat çeken performansına Kerem Aktürkoğlu imza atmıştı. Fatih Terim'in verdiği şansı iyi değerlendiren Aktürkoğlu, ilk 11'in değişilmezlerinden olmayı başardı.

Form grafiğini sürdüren genç oyuncu, bu sezon da istikrarını sürdürüyor. Kerem, devlerin transfer listesine girmeyi başardı. İki Fransız takımı, Kerem için karşı karşıya geldi.

Sabah Spor'un dün manşetine taşıdığı Lyon-Kerem Aktürkoğlu haberinde bir gelişme daha yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu.

Ancak bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi.

Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.

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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na bir talip daha çıktı! Lyon'un ardından...
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