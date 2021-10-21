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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Güldürün yüzümüzü

Güldürün yüzümüzü

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı hüsran sonrası Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray bugün gruptaki üçüncü maçları için sahaya çıkıyor

KANARYA İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE
FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma 19.45'te başlayacak. Grupta bir beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, rakibini devirirse bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sarılacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

ASLAN ZİRVEYİ KORUMAK İSTİYOR
GALATASARAY, E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Başkent Moskova'daki Lokomotiv Central Stadı'nda yapılacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya'da kazanarak koltuğunu korumak istiyor. Takımda sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey bugün sahaya çıkamayacak. Grubun diğer maçında ise İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.

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Güldürün yüzümüzü
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