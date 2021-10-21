Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özeti izle: UEFA L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:36 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:37

Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özeti izle: UEFA L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri izle ekranı

Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özeti izle: UEFA L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri izle ekranı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu ve 82. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanmayı bildi. Mücadeleyi canlı izleyemeyen ve tekrardan izlemek isteyen futbolseverler, Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özeti izle ekranı hakkındaki araştırmaları yoğunlaştırdı. Galatasaray maç özeti ve golleri ile mücadeleyi takip etme imkânı bulamayanlar, UEFA maçı hakkında bilgi edinebiliyor. Bilindiği gibi, L. Moskova Galatasaray maçı Exxen'de yayınlandı. İşte, Galatasaray UEFA maç özeti ve golleri izle ekranı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi bildi. Mücadeleyi canlı izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyenler, L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri hakkında araştırmalara hız verdi. Galatasaray maç özeti ve golleri ile maçın önemli anları hızlı bir şekilde izlenebiliyor.

LOKOMOTIV MOSKOVA GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Lokomotiv Galatasaray maçı özeti ve golleri izle ekranı

GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özetini izlemek için EXXEN TV'ye üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları ve özetlerini izleme imkanı bulabilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

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Lokomotiv Moskova Galatasaray maç özeti izle: UEFA L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri izle ekranı
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