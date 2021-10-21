Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi bildi. Mücadeleyi canlı izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyenler, L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri hakkında araştırmalara hız verdi. Galatasaray maç özeti ve golleri ile maçın önemli anları hızlı bir şekilde izlenebiliyor.
Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Lokomotiv Galatasaray maçı özeti ve golleri izle ekranı
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GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray