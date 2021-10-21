Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 yenmeyi bildi. Mücadeleyi canlı izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyenler, L. Moskova Galatasaray maç özeti ve golleri hakkında araştırmalara hız verdi. Galatasaray maç özeti ve golleri ile maçın önemli anları hızlı bir şekilde izlenebiliyor.

LOKOMOTIV MOSKOVA GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Lokomotiv Galatasaray maçı özeti ve golleri izle ekranı