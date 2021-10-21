Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısında konuşan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şunları söyledi: LOKOMOTIV Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman karşılaşıyoruz. Oyuncularıma iyive ciddi bir takımla oynayacağımızısöyledim. EĞER bu maçı kazanırsak, ocak ayını görürüz diye düşünüyorum. Aksi takdirdediğer maçlarda kazanmaktanbaşka çare olmayanmaçlarımız olabilir. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. 3 GÜNDE bir maçlar, seyahatler, yüksek rakımlı yerler, kar yağışı başladı az önce... Bizim maçımız 22.00'de...Neden o saatte oynatılıyor,anlamadım. Spartak 5 buçukta oynuyor bugün (dün), biz 10'da oynuyoruz. Erkenoynamak daha doğru değilmi? UEFA'ya söyleyeyim,ben böyle bir mantığı pekanlamış değilim.
İSTEDİĞİMİZ KIVAMDA DEĞİLLER
Takımın golcüleri hakkında konuşan Terim,"Forvetlerimizi kazanmak çok kolay olmadı.Böyle devam etmeliler. Henüz istediğimizkıvamda değiller. Onlara o kadargüveniyorum ki daha iyi olmalarınıbekliyorum. Mostafa da golleratıyor. Attıkça da ocakayındaki düşüncemizzaten o zaman netortaya çıkar"dedi.