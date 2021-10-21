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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Ocak ayını görürüz

Ocak ayını görürüz

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü maçta Lokomotiv Moskova’yı yenmeleri halinde Avrupa Ligi’nde yollarına devam edeceklerini söyledi

Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısında konuşan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şunları söyledi:
LOKOMOTIV Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman karşılaşıyoruz. Oyuncularıma iyi ve ciddi bir takımla oynayacağımızı söyledim.
EĞER bu maçı kazanırsak, ocak ayını görürüz diye düşünüyorum. Aksi takdirde diğer maçlarda kazanmaktan başka çare olmayan maçlarımız olabilir. Şu ana kadar iyi gidiyoruz.
3 GÜNDE bir maçlar, seyahatler, yüksek rakımlı yerler, kar yağışı başladı az önce... Bizim maçımız 22.00'de... Neden o saatte oynatılıyor, anlamadım. Spartak 5 buçukta oynuyor bugün (dün), biz 10'da oynuyoruz. Erken oynamak daha doğru değil mi? UEFA'ya söyleyeyim, ben böyle bir mantığı pek anlamış değilim.

İSTEDİĞİMİZ KIVAMDA DEĞİLLER
Takımın golcüleri hakkında konuşan Terim, "Forvetlerimizi kazanmak çok kolay olmadı. Böyle devam etmeliler. Henüz istediğimiz kıvamda değiller. Onlara o kadar güveniyorum ki daha iyi olmalarını bekliyorum. Mostafa da goller atıyor. Attıkça da ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar" dedi.

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