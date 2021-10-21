Samatta kiralık gönderildi, Fenerbahçe’ye golünü attı! Golden sonra...

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Mbwana Samatta sahneye çıktı ve Antwerp'i 1-0 öne geçirdi. Tanzanyalı golcü, sezon başında kiralık olarak Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.
Samatta, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevinmedi.
Maçta ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 20' ve 45'te Enner Valencia'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Samatta, bu sezon Antwerp formasıyla 12 maçta 2. golünü kaydetti.
28 yaşındaki Tanzanyalı golcü, geçen sezon FEnerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol attı.