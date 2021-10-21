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Giriş Tarihi: 21.10.2021 20:27 Son Güncelleme: 21.10.2021 21:15

Samatta kiralık gönderildi, Fenerbahçe'ye golünü attı! Golden sonra...

Samatta kiralık gönderildi, Fenerbahçe’ye golünü attı! Golden sonra...

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Mbwana Samatta sahneye çıktı ve Antwerp'i 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, ilk yarıyı Valencia'nın attığı gollerle 2-1 önde kapattı.

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Mbwana Samatta sahneye çıktı ve Antwerp'i 1-0 öne geçirdi. Tanzanyalı golcü, sezon başında kiralık olarak Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.

Samatta, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevinmedi.

Maçta ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 20' ve 45'te Enner Valencia'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Samatta, bu sezon Antwerp formasıyla 12 maçta 2. golünü kaydetti.

28 yaşındaki Tanzanyalı golcü, geçen sezon FEnerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol attı.

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Samatta kiralık gönderildi, Fenerbahçe'ye golünü attı! Golden sonra...
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