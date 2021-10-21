Samatta kiralık gönderildi, Fenerbahçe’ye golünü attı! Golden sonra...

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Mbwana Samatta sahneye çıktı ve Antwerp'i 1-0 öne geçirdi. Tanzanyalı golcü, sezon başında kiralık olarak Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.

Samatta, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevinmedi.