Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde liderliğini korumak istiyor! Lokomotiv maçında Fatih Terim'den sürpriz 11...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 20:38 Son Güncelleme: 21.10.2021 20:47

Son dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde liderliğini korumak istiyor! Lokomotiv maçında Fatih Terim'den sürpriz 11...

Son dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde liderliğini korumak istiyor! Lokomotiv maçında Fatih Terim’den sürpriz 11...

Son dakika haberi… Bu sezon genç kadrosuyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig’de son 3 haftada 3 galibiyet alarak iyi bir ivme yakaladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla grup lideri olan Galatasaray, Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova maçını da galibiyetle tamamlayarak 3 puan almak istiyor. Zorlu mücadele öncesi Fatih Terim’in ilk 11’i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.
Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

MOSKOVA DEPLASMANINA MORALLİ GİDİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil!
Son dakika haberler... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus...
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın taciz evi ortaya çıktı! Prens Andrew’un görüntüleri…
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Ekim ayı faiz toplantısı sonrası kritik mesajlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde liderliğini korumak istiyor! Lokomotiv maçında Fatih Terim'den sürpriz 11...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA