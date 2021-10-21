Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:12 Son Güncelleme: 21.10.2021 09:12

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim’in prensini istiyor! İşte Galatasaray’a yapılacak teklif

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, devre arası transfer operasyonlarına hız verdi. Takımın en değerli oyuncularından biri olan yıldız isme Jose Mourinho kanca attı! Galatasaray'ın başarılı oyuncusu İtalyan ekibinin yolunu tutabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri! Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao için yeni bir teklif gelebilir. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Marcao'yu Serie A devi istiyor.

SON DAKİKA: JOSE MOURİNHO'DAN MARCAO'YA KANCA!


1996 doğumlu Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında Chaves'ten transfer edilmişti. 4 milyon Euro ödenen Marcao, sarı kırmızılıların en kilit futbolcuları arasında...

Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Marcao'ya saldıran ve TFF tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemde Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın Marcao'ya teklif yapacağı iddia edilse de Brezilyalı oyuncu bu iddiaları reddetmişti.

SON DAKİKA: ROMA'DA MOURİNHO SOL AYAKLI STOPER ARIYOR!

Dünyanın en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, takımına sol ayaklı bir stoper arıyor.

Kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma, şampiyonluk yarışında kendilerini ileriye taşıyacak bir futbolcu arıyor.

İtalya'da 8 maç sonunda topladığı 15 puanla dördüncü sırada yer alan Roma, savunma konusunda zaafiyet yaşıyor.

MARCAO İÇİN 8 MİLYON EURO!

İtalyan basını Galatasaray'ın Marcao için yapılacak 8 milyon Euro değerindeki teklife onay verebileceğini yazdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında hatasız oynayan Marcao, performansıyla dikkat çekmişti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da gol yemedi. Brezilyalı savunmacı Marcao, uzun bir aradan sonra oynadığı Lazio maçında da maçın oyuncusu seçilmişti.

İtalyan medyasında çıkan habere göre Roma, Marcao için 8 milyon Euro teklif edecek.

Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Marcao'nun bu teklife ne yanıt vereceği, Galatasaray'ın 8 milyon €'yu kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
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