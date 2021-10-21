‘Söz verin 3’te 3 yapacağız’

Sergen Yalçın, Sporting yenilgisi sonrası talebelerine “Sergilediğiniz futbolun karşılığı bu değil” derken G.Saray, Hatay ve Trabzon maçları için de galibiyet sözü aldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1'lik Sporting mağlubiyetinin ardından soyunma odasında talebelerine moral vermeye çalıştı. Deneyimli hocanın, yaptığı konuşmada "Skora aldanmayın,bu sonuç futbolumuzun karşılığı değil.Oyununuzdan memnunum. Böyle devamederseniz, kazanmaya başlayacağız.Mücadeleden vazgeçmeyin. Kimseninşüphesi olmasın, önümüz açık" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yalçın'ın futbolculardan Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray, Hatayspor ve Trabzonspor maçlarından galibiyet sözü aldığı da belirtildi.
GALİBİYET POZU!
Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Yarı sahada oynanan çift kale maçı kazanan takım galibiyet pozu verdi.
DERBİNİN STOPERLERİ VİDA&MONTERO
Beşiktaş'ın son iki maçında savunma tandeminde birlikte oynayan Welinton ve Vida ikilisi beklentileri karşılayamadı. Başakşehir'den 3, Sporting'den 4 gol yiyen siyah-beyazlılarda Welinton kızağa çekilecek. Galatasaray derbisinde 32 yaşındaki BREZİLYALI futbolcunun yerine Francisco Montero görev yapacak.