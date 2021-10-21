Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Söz verin 3’te 3 yapacağız’
Giriş Tarihi: 21.10.2021

‘Söz verin 3’te 3 yapacağız’

‘Söz verin 3’te 3 yapacağız’

Sergen Yalçın, Sporting yenilgisi sonrası talebelerine “Sergilediğiniz futbolun karşılığı bu değil” derken G.Saray, Hatay ve Trabzon maçları için de galibiyet sözü aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1'lik Sporting mağlubiyetinin ardından soyunma odasında talebelerine moral vermeye çalıştı. Deneyimli hocanın, yaptığı konuşmada "Skora aldanmayın, bu sonuç futbolumuzun karşılığı değil. Oyununuzdan memnunum. Böyle devam ederseniz, kazanmaya başlayacağız. Mücadeleden vazgeçmeyin. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüz açık" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yalçın'ın futbolculardan Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray, Hatayspor ve Trabzonspor maçlarından galibiyet sözü aldığı da belirtildi.

GALİBİYET POZU!
Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Yarı sahada oynanan çift kale maçı kazanan takım galibiyet pozu verdi.

DERBİNİN STOPERLERİ VİDA&MONTERO
Beşiktaş'ın son iki maçında savunma tandeminde birlikte oynayan Welinton ve Vida ikilisi beklentileri karşılayamadı. Başakşehir'den 3, Sporting'den 4 gol yiyen siyah-beyazlılarda Welinton kızağa çekilecek. Galatasaray derbisinde 32 yaşındaki BREZİLYALI futbolcunun yerine Francisco Montero görev yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
KYK burs başvuruları için duyuru bekleniyor! 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Söz verin 3’te 3 yapacağız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA