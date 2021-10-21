Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısı seslendirmesinin ardından milyonların gündemindeki yerini aldı. Sosyal medyayı sallayan video kısa sürede büyük beğeni topladı ve ilgi gördü. Hal böyleyken binlerce kişi "Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündeme taşıdı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun Müslüm Gürses performansı ve hayatına dair merak edilen tüm detaylar...
KARİYERİ
Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırmıştır.
Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.
Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video