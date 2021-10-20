Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video
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‘Sefirin Kızı’ dizisindeki başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dün sahne performansıyla göz doldurdu. Kuruçeşme Açık Hava’da gerçekleşen bir etkinlikte sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses’in şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncu “Nilüfer” şarkısını söyledi. İşte ayrıntılar…