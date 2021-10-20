Video Yaşam Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video
Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video

Uraz Kaygılaroğlu'ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video

20.10.2021 | 19:49

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan başarılı performans! Uraz Kaygılaroğlu Müslüm Gürses şarkısını seslendirdi! | Video 00:40
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‘Sefirin Kızı’ dizisindeki başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dün sahne performansıyla göz doldurdu. Kuruçeşme Açık Hava’da gerçekleşen bir etkinlikte sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses’in şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncu “Nilüfer” şarkısını söyledi. İşte ayrıntılar…

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