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Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:04 Son Güncelleme: 22.10.2021 16:24

Bodo'ya 6-1 kaybeden Roma'da fatura oyunculara kesildi! Mourinho'dan flaş sözler...

Bodo’ya 6-1 kaybeden Roma’da fatura oyunculara kesildi! Mourinho’dan flaş sözler...

Dün UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e deplasmanda 6-1 kaybeden Roma, dün gecenin en sürpriz sonucuna imza attı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, "Bu benim hatam. Juventus maçı sonrası ve Napoli maçı öncesi oyuncularımı dinlendirmek istemiştim. Bodo oyuncuları sahadaki oyuncularımdan daha iyiydi." açıklamasını yaptı. İşte Mourinho'dan oyuncuları için flaş karar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu müsabakasında konuk olduğu Bodo Glimt'e 6-1'lik farklı skorla yenilen Roma'da farklı mağlubiyetin şoku sürüyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, oyuncuları ve maçın hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Jose Mourinho'nun sözleri ve oyuncuları hakkında aldığı flaş karar.

"BU HATA BENİM..."

Maçın ardından açıklama yapan Mourinho şunları söyledi: "Bu benim hatam. Juventus maçı sonrası ve Napoli maçı öncesi oyuncularımı dinlendirmek istemiştim. Bodo oyuncuları sahadaki oyuncularımdan daha iyiydi."

"Bodo takımı sahada oyuncularımdan daha iyiydi. As oyuncularımı iyi niyetle Napoli maçı öncesi dinlendirmek istemiştim. Ama bunun cezasını kestiler."

MOURİNHO'DAN OYUNCULARINA CEZA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Portekizli teknik direktör Mourinho, müsabakanın ardından gece yerel saatle 02.30 civarında Roma'ya ulaşan takımının tesislerden ayrılmasına ve maç ertesindeki günü dinlenerek aileleriyle geçirmesine izin vermedi.

Deneyimli çalıştırıcı, sabah 11.30'a da antrenman koyarak, 24 Ekim Pazar günü lig lideri Napoli ile oynayacakları maçın çalışmalarını başlattı.

ROMA, İTALYAN BASININDA YERDEN YERE VURULDU

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi de Roma'nın dün akşam Norveç ekibi karşısında 6-1'lik skorla sansasyonel bir mağlubiyet aldığını ve ileriye yönelik korkuttuğunu yazdı.

"Roma, Kuzey Kutbu'nda kabus gördü" başlığını kullanan gazetede yapılan yorumlarda Roma'nın beklenmedik ve kabul edilemez nitelikte bir yenilgi aldığı belirtildi.

MOURİNHO KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

La Gazzetta dello Sport'un haberinde Mourinho'nun kariyerinde çalıştırdığı hiçbir takımla kalesinde 6 gol görmediği de ifade edildi.

Gazetede, Mourinho'nun Roması'nın farklı şekilde tarihe geçtiği belirtilirken, sarı-kırmızılı ekibin, UEFA sıralamasında 218'inci sırada yer alan Bodo Glimt'ten 6 yemesinin, 2007'de Manchester United'a 7-1, 2015'te Bayern Münih'e 7-1 yenilmesine göre çok daha ağır bir mağlubiyet olduğu kaydedildi.

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Bodo'ya 6-1 kaybeden Roma'da fatura oyunculara kesildi! Mourinho'dan flaş sözler...
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