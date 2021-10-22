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Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:50

Bugün TV’de neler var? 22 Ekim Cuma TV yayın akışı ile bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak?

Bugün TV’de neler var? 22 Ekim Cuma TV yayın akışı ile bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak?

Cuma akşamı yayınlanan dizi ve programları takip eden televizyon izleyicileri, 22 Ekim Cuma TV yayın akışı ile dizilerin yayın günü ve saatinde değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca bu akşamı evde geçirmek isteyen pek çok dizisever “Bugün TV’de neler var?” diye merak ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1 TV yayın akışı bu kapsamda inceleniyor. İşte “bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak?” sorusunun yanıtı ile Cuma dizileri.

22 Ekim Cuma TV yayın akışı, televizyon programlarını ve dizileri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günlük olarak yayınlanan yayın akışı programlarında, bugün oynayacak yapımların yanı sıra dizilerin yayın saatlerinde meydana gelen değişiklikler de yer alıyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak sorusu yanıt ararken detaylar güncel liste ile belli oldu. Bugün TV'de neler var? İşte bugünkü televizyon rehberi!

TV'DE NE VAR? 22 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:15 Yargı
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Kırık Hayatlar
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 15:45 Ece Üner ile Susma
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Kiralık Aşk
  • 18.40 Star Haber
  • 20:00 Yerli dizi/sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
  • 13:00 Bizim Köyün Kızları
  • 15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
  • 16:45 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Bir Başka Güzel
  • 08:30 Bu Sabah
  • 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 13:00 Bir Başk Güzel
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 SHOW Ana Haber
  • 20:00 Yalancı

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Bugün TV’de neler var? 22 Ekim Cuma TV yayın akışı ile bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak?
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