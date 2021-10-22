Bugün TV’de neler var? 22 Ekim Cuma TV yayın akışı ile bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak?

22 Ekim Cuma TV yayın akışı, televizyon programlarını ve dizileri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günlük olarak yayınlanan yayın akışı programlarında, bugün oynayacak yapımların yanı sıra dizilerin yayın saatlerinde meydana gelen değişiklikler de yer alıyor. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar olacak sorusu yanıt ararken detaylar güncel liste ile belli oldu. Bugün TV'de neler var? İşte bugünkü televizyon rehberi!

TV'DE NE VAR? 22 EKİM 2021 TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları şöyle;