EXXEN üyeliği olan ancak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını telefon ya da bilgisayardan değil televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, evdeki cihazında uygulamanın yüklü olup olmadığını merak ediyor. Bazı Akıllı ve Android televizyon modellerine tanımlanan uygulama, "EXXEN hangi TV'lerde var, hangi televizyonlarda var, hangi televizyonlardan izlenir?" sorusuyla araştırılıyor. İşte uygulamanın kullanılabildiği cihazlar ve "EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV'lerde var?" sorusunun yanıtı!

EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?

Exxen üyeleri, uygulamayı cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve Android TV'de izleyebiliyor. Exxen Android TV uygulaması, Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda kullanılabiliyor.