EXXEN üyeliği olan ancak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını telefon ya da bilgisayardan değil televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, evdeki cihazında uygulamanın yüklü olup olmadığını merak ediyor. Bazı Akıllı ve Android televizyon modellerine tanımlanan uygulama, "EXXEN hangi TV'lerde var, hangi televizyonlarda var, hangi televizyonlardan izlenir?" sorusuyla araştırılıyor. İşte uygulamanın kullanılabildiği cihazlar ve "EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV'lerde var?" sorusunun yanıtı!
EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?
Exxen üyeleri, uygulamayı cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve Android TV'de izleyebiliyor. Exxen Android TV uygulaması, Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda kullanılabiliyor.
EXXEN HANGİ AKILLI TELEVİZYONLARDAN İZLENİR?
Exxen 2017 ve sonrası modellerdeki Samsung, Webos 4.0 ve üstü versiyonlardaki LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV'ler'de, Philips ve Sony'nin Android TV özelliği mevcut modellerinde, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özelliğine sahip tüm cihazlarda izlenebiliyor.
EXXEN HANGİ AKILLI TV MARKALARIYLA UYUMLU?
Nisan ayında akıllı televizyonlar için kullanıma sunulan Exxen uygulaması başta Samsung televizyonlarda desteklenmiyordu. Ancak bu sorun çözüme kavuştu.
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal
Toshiba
Altus
Onvo
Saba
Nordmende
Axen
Woon
Hi-Level