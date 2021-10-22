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Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:05 Son Güncelleme: 22.10.2021 09:05

EXXEN hangi TV'lerde var ve hangi televizyonlardan izlenir? EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV’lerde var?

EXXEN hangi TV’lerde var ve hangi televizyonlardan izlenir? EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV’lerde var?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının resmi yayıncısı bu yıl EXXEN adlı dijital platform oldu. Bu sebeple sporseverler bu platform üzerinden maçları takip edebilmek adına “EXXEN hangi TV'lerde var, hangi televizyonlardan izlenir?” diye araştırıyor. Telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon üzerinden izlenebilen platform, “EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV’lerde var?” sorusuyla inceleniyor. İşte bu uygulamayla uyumlu TV marka ve modelleri!

EXXEN üyeliği olan ancak Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını telefon ya da bilgisayardan değil televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, evdeki cihazında uygulamanın yüklü olup olmadığını merak ediyor. Bazı Akıllı ve Android televizyon modellerine tanımlanan uygulama, "EXXEN hangi TV'lerde var, hangi televizyonlarda var, hangi televizyonlardan izlenir?" sorusuyla araştırılıyor. İşte uygulamanın kullanılabildiği cihazlar ve "EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV'lerde var?" sorusunun yanıtı!

EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?

Exxen üyeleri, uygulamayı cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve Android TV'de izleyebiliyor. Exxen Android TV uygulaması, Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda kullanılabiliyor.

EXXEN HANGİ AKILLI TELEVİZYONLARDAN İZLENİR?

Exxen 2017 ve sonrası modellerdeki Samsung, Webos 4.0 ve üstü versiyonlardaki LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV'ler'de, Philips ve Sony'nin Android TV özelliği mevcut modellerinde, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özelliğine sahip tüm cihazlarda izlenebiliyor.

EXXEN HANGİ AKILLI TV MARKALARIYLA UYUMLU?

Nisan ayında akıllı televizyonlar için kullanıma sunulan Exxen uygulaması başta Samsung televizyonlarda desteklenmiyordu. Ancak bu sorun çözüme kavuştu.

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal

Toshiba

Altus

Onvo

Saba

Nordmende

Axen

Woon

Hi-Level

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EXXEN hangi TV'lerde var ve hangi televizyonlardan izlenir? EXXEN uygulaması hangi Akıllı TV ve Android TV’lerde var?
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