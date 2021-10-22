Galatasaray'ın sıkı pazarlıklar sonucu transfer ettiği 22 yaşındaki Romanyalı oyuncu Olimpiu Morutan, gösterdiği performanstan sonra taraftarın ve kulübün beğenisini toplamış durumda. Morutan transferiyle ilgili eski iki kulübü de birbirine girmiş durumda...
BOTOŞANİ BAŞKANINDAN FLAŞ SÖZLER
Morutan'ın transferiyle ilgili eski kulüpleri arasındaki gerginlik devam ediyor. FCSB'den Galatasaray'a transfer olan Morutan'ın eski kulübü Botoşani, bu transferden yüzde 9'luk bir gelirleri olduklarını fakat FCSB kulübünün bunu hala ödemediğini ifade etti.
"FCSB İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR TRANSFER..."
Botoşani kulüp başkanı Valeriu Iftime, Morutan transferiyle ilgili FCSB başkanı Becali'ye yüklendi. Valeriu, transferin Morutan için çok iyi fakat kulübü FCSB için çok kötü bir satış olduğunu ifade etti.
"FEDERASYONA ŞİKAYETTE BULUNDUK"
Valeriu "Morutan transferini Romanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduk. FCSB'nin bu transfer ne kadar kazanç elde ettiğini bilmek istiyoruz. Biz yüzde 9'luk kazancımızı öğrenmek istiyoruz. Morutan transferinden henüz para almadık.
"BECALİ'NİN AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA PARA KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Valeriu, "Becali'nin bu transferde açıklanandan daha fazla para kazandığını düşünüyorum. Açıklanan ücret 3 milyon Euro civarında ama bize göre bu rakam daha fazla. Eğer gerçekten böyleyse Becali bu transferde çok kötü bir iş yapmış olur." dedi.
"Bizce Morutan 10 milyon euro'dan daha fazla bir değere sahip. Eğer bu kadar ucuza satıldıysa Becali berbat bir iş yapmış demektir. Ama bu işi açıklığa kavuşturacak komisyonlar ve kişiler var. Kulübü suçlamıyorum ama şeffaf olmalarını bekliyoruz."
Morutan transferi açıklamalara göre 3.5 milyon Euro olarak gerçekleşmişti. Tranfser 4 taksit haline yapıldı. İlk taksit kasım ayında 700 bin Euro şeklinde olacak.
Bu rakamlar doğrultusunda FCSB, Botoşani kulübüne satıştan yüzde 9'luk pay olarak 342 bin Euro ödeme yapacak.
Becali
Valeriu: "Becali eğer 10 milyon euro kazansaydı bunu her yerde övünerek söylerdi. Fakat henüz taksitler sebebiyle hiç para almış değil. Morutan için iyi bir transfer oldu ancak FCSB için mega kötü bir satış oldu."
Geçtiğimiz günlerde de açıklamalar yapana Botoşani başkanı, FCSB'ye dava açacaklarını dile getirmişti.
Büyük beklentileler transfer edilen Morutan, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 7 maçta 2 gol ve 1 asistle katkıda bulundu. Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 1 asist yaptı.