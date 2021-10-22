Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Ekim Cuma Müge Anlı bugünkü yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:48 Son Güncelleme: 22.10.2021 10:48

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Ekim Cuma Müge Anlı bugünkü yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Ekim Cuma Müge Anlı bugünkü yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu haftaki son bölümü ile bugün ekrana geliyor. Hafta içi her gün saat 10:00’da ATV ekranlarında yayınlanan programda, bugün de sır perdeleri aralanıyor ve bilinmezler çözülüyor. Gündüz programları arasında zirvede oturan program için ATV canlı yayın ekranı ile “Müge Anlı canlı izle” ekranı araştırılıyor. İşte 22 Ekim Cuma Müge Anlı bugünkü yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Ekranların en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Cinayetler ve sır perdeleri birbiri ardına aralanırken, programı izleyen pek çok kişi ATV canlı yayın ekranı ile programı internetten takip ediyor. Müge Anlı canlı izle ekranı üzerinden 22 Ekim Cuma Müge Anlı bugünkü yeni bölüm tamamı kesintisiz izle! İşte ATV Müge Anlı canlı yayın linki!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatma Hanım, 4 Şubat'ta kardeşinin Cemal Bey'in yanına çıktığını, kardeşi gelmeyince arabanın içinden kalkıp yukarıya çıktığını, Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, gidin senin yüzünden kardeşini dövdüm dediğini anlattı. Oradan kalkıp hastaneye gittiklerini, kardeşinin dişlerini çektirdiklerini, sonra yeniden röntgen çektiklerini, Cemal Bey'in yanına gittiklerini söyledi. Fatma Hanım, Cemal Bey'in kardeşi gibi davranıp annesini aradığını "Anne ben dağdayım, kemiklerim kırık, içimden sanki bir parça koptu" dediğini, peçete koyup konuştuğunu, kendisinin de gördüğünü, o an zaten kardeşinin ölmüş olduğunu dile getirdi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Müge Anlı, Fatma Hanım'ın ortalama 4 günde bir hastaneye gittiğini söyledi. Fatma Hanım astım olduğu, zatürreye yakalandığı için yatırıldığını iddia etti. Tarlada bulunan kafatası inceleniyor... Müge Anlı, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Kocası için ''evlilik dışı beraberlik'' iddiası... Müge Anlı, bu hanımefendinin "Bundan 7 yıl önce Nurgül ve eşi yaşar gelmişti. Yaşar mutfağımı yapacaktı, mermer aldık geldik Nurgül'ün tavrı değişti, Yaşar ile de Nurgül ile de görüşmedim. Daha sonrasında Yaşar'ın oğlunun da benim oğlumun da uyuşturucu problemi olduğu için görüşmeye devam ettik, biz kader ortağıydık, Nurgül de kıskanıyor diye bu görüşmeleri Nurgül'den gizledik. Yaşar iyi bir insandır, abim de sorun yarattı ama neden görüşmeyeyim dedim, abim de sen o adamla görüşmeye devam edersen senin için dedikodu çıkarırım" dediğini okudu.

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 22 Ekim Cuma Müge Anlı bugünkü yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
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