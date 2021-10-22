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Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:13 Son Güncelleme: 22.10.2021 14:22

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Belçika basını Fenerbahçe-Antwerp maçını böyle gördü! "Samatta, Türklere..."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Belçika basını Fenerbahçe-Antwerp maçını böyle gördü! Samatta, Türklere...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Antwerp mücadelesine Belçika basını da geniş yer ayırdı. Voetbal24 sitesi, 2-2 biten mücadeleyle ilgili yayınladığı haberde Mbwana Samatta, Fenerbahçe taraftarı ve teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Belçika'da yayın yapan Voetbal24 sitesi, Fenerbahçe-Antwerp maçına geniş bir yer ayırdı. Haberde zorlu mücadeleyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

"SAMATTA TÜRKLERE ZARAR VERDİ"

"Antwerp, Fenerbahçe deplasmanında puan almak zorundaydı. Bunu başardı ve Avrupa'da gruptan çıkma hayalinin devam etmesine izin verdi.

Üçüncü dakikada Samatta'nın erken golüyle maça iyi bir başlangıç yaptılar. Fenerbahçe'den kiralanan Samatta, Türklere zarar verdi. Ancak o acıyı bastırdılar ve Valencia eşitliği sağladı.



"PEREIRA'NIN SKORU DEĞİŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Valencia ardından iki penaltı kullandı, ilkini Panenka ile direğe nişanlarken, ikincisini gol yaptı. Ancak Antwerp zihinsel olarak güçlü olduğunu gösterdi ve Gerkens ile maçta yeniden eşitliği sağladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira antrenörü daha sonra 4 oyuncuyu aynı anda değiştirdi ancak skorun değişmesi artık mümkün değildi. Böylece Antwerp ilk puanını alarak gruptan çıkma hayalini sürdürdü.

Fenerbahçe taraftarları Samatta'nın gol atmasıyla çıldırdı. Bu durum Türklerin çok fazla küfür etmesine ve Belçikalı taraftarların gülümsemesine sebep oldu."

GERKENS: 2-2 ADİL BİR SONUÇ AMA 2 PENALTI YAPTIRMAMIZ ÜCÜZÜ

Antwerp'in ikinci golünü atan Gerkens maç sonrası Sporza'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu adil bir sonuç. Kontra ataklarda daha iyi oynayabilirdik ama bazen çok özensiz davrandık. Sonuç olarak, 2-2 güzel bir sonuç.

2 penaltıyı yapmamız üzücü, belki de bunun hakkında konuşmalıyız. Ceza sahasında bu hataları yapmaya devam etmemiz acı verici. Bu hataların bizi geriye düşürmesi çok yazık."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Belçika basını Fenerbahçe-Antwerp maçını böyle gördü! "Samatta, Türklere..."
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