



"PEREIRA'NIN SKORU DEĞİŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Valencia ardından iki penaltı kullandı, ilkini Panenka ile direğe nişanlarken, ikincisini gol yaptı. Ancak Antwerp zihinsel olarak güçlü olduğunu gösterdi ve Gerkens ile maçta yeniden eşitliği sağladı.