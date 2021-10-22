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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Süper anne!

UĞUR ÇEM
Süper anne!

Spartak Moskova’yı deviren Leicester City’li Patson Daka’nın kariyer başarısında annesi Josephine’in büyük emeği var

Avrupa Ligi'nde önceki gün Spartak Moskova'ya karşı Leicester City'ye 4 golle galibiyeti getiren Patson Daka, Rusya ayazında önce 9 dakikada hat-trick yaptı, son bir darbeyle de resitalini tamamladı. İşte çocuk yaşta babasız kalan Patson'un hikâyesi: Daka'nın kariyeri, babası tarafından Zambiya'nın kasabası Kafue'de bir futbol akademisine yazdırılmasıyla başladı. Ancak 12 yaşında babasını kaybettikten sonra tek dayanağı; tutkusu ve babasına verdiği sözü kaldı. Daka'nın kariyeri için annesi Josephine hem çalıştı hem de destek oldu. Çelimsiz diye Kafue Celtics'ten kiralık gönderildi. Hiç vazgeçmeyen Genç yetenek, 2016'da Dynamos'a şampiyonluğu, kendisine de yılın en iyi genç futbolcu ödülünü getirdi.

DÖRT YILDA DEĞERİNİ KATLADI
23 yaşındaki oyuncu, patlamasını Zambiya U20'yi Afrika'nın en büyüğü yaparak gerçekleştirdi. Bu başarısıyla 2017'de 250 bin Euro'ya Salzburg'a imza attı. 4 yıl sonra 30 milyon Euro'ya Leicester City'ye gitti. Annesinin büyük çabasıyla tutkusundan kopmayan Daka, Avrupa'da adından fazlasıyla söz ettirecek genç isimlerin başında geliyor.

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