Süper anne!

Avrupa Ligi'nde önceki gün Spartak Moskova'ya karşı Leicester City'ye 4 golle galibiyeti getiren PatsonDaka, Rusya ayazında önce 9dakikada hat-trick yaptı, sonbir darbeyle de resitalinitamamladı. İşte çocuk yaşta babasız kalan Patson'un hikâyesi: Daka'nın kariyeri, babası tarafından Zambiya'nın kasabası Kafue'de bir futbol akademisine yazdırılmasıyla başladı. Ancak 12 yaşında babasını kaybettikten sonra tek dayanağı;tutkusu ve babasına verdiği sözü kaldı. Daka'nın kariyeri için annesi Josephine hem çalıştı hem de destek oldu. Çelimsiz diye Kafue Celtics'ten kiralık gönderildi. Hiç vazgeçmeyen Genç yetenek, 2016'daDynamos'a şampiyonluğu, kendisine deyılın en iyi genç futbolcu ödülünü getirdi.
DÖRT YILDA DEĞERİNİ KATLADI
23 yaşındaki oyuncu, patlamasını ZambiyaU20'yi Afrika'nın en büyüğü yaparak gerçekleştirdi.Bu başarısıyla 2017'de 250 bin Euro'yaSalzburg'a imza attı. 4 yıl sonra 30 milyon Euro'yaLeicester City'ye gitti. Annesinin büyükçabasıyla tutkusundan kopmayan Daka,Avrupa'da adından fazlasıyla söz ettirecekgenç isimlerin başında geliyor.