Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların sunduğu kredi paketlerini yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok özel ve kamu bankası uygun fiyatlı kredi paketleri sunuyor. İşte 22 Ekim bankaların güncel kredi faiz oranları;
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredisi: 1.60
Taşıt Kredisi: 1.54
Konut Kredisi: 1.38
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla