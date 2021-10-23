Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların sunduğu kredi paketlerini yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok özel ve kamu bankası uygun fiyatlı kredi paketleri sunuyor. İşte 22 Ekim bankaların güncel kredi faiz oranları;

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI (22 EKİM)

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...