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Giriş Tarihi: 23.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 23.10.2021 07:10

Bankaların kredi faiz oranları 23 Ekim - Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları 23 Ekim - Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde başlayan ekonomik problemleri azaltmak adına pek çok banka düşük faizli ve uzun vadeli kredi kampanyalarını devreye koymuştu. Bu süreçte kredi paketlerine talep artarken, hâlihazırda hala Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok özel ve kamu bankası uygun fiyatlı kredi paketleri sunuyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 22 Ekim Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere tüm bankaların güncel kredi faiz oranları;

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların sunduğu kredi paketlerini yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank başta olmak üzere pek çok özel ve kamu bankası uygun fiyatlı kredi paketleri sunuyor. İşte 22 Ekim bankaların güncel kredi faiz oranları;

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI (22 EKİM)

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.60

Taşıt Kredisi: 1.54

Konut Kredisi: 1.38

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Bankaların kredi faiz oranları 23 Ekim - Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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