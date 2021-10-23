"Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvurusu başladı mı, şartları ve tarihleri neler?" sorularına yanıt aranıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. İşte bekçi alımına ilişkin son bilgiler.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.
BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.