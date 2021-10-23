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Giriş Tarihi: 24.10.2021 00:21

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvurusu başladı mı, şartları ve tarihleri neler?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvurusu başladı mı, şartları ve tarihleri neler?

Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş, bekçi alımı şartları ve tarihlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; “Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvurusu başladı mı, şartları ve tarihleri neler?” gibi sorulara yanıt aranırken en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunca olmak gibi belli başlı şartları bulunmaktadır. İşte bekçi alımına yönelik bilgiler.

"Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvurusu başladı mı, şartları ve tarihleri neler?" sorularına yanıt aranıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. İşte bekçi alımına ilişkin son bilgiler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • En az 167 cm boyunda olmak,
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
  • 31 yaşından gün almamış olmak
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Bekçilik başvurusu başladı mı, şartları ve tarihleri neler?
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